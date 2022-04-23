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Православие в Грузии – в цифрах
Православие в Грузии – в цифрах
Грузия приняла христианство в IV веке, на сегодняшний день это основная религия в стране 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T15:12+0400
2022-04-23T15:12+0400
2022-04-23T15:12+0400
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Согласно последней переписи населения, которую провели в ноябре 2014 года, в Грузии, где проживает 3 713 804 человека, 83,4% – православные. Грузинскую православную церковь с 1977 года возглавляет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Многие годы глава ГПЦ возглавляет рейтинги самых авторитетных людей в стране.В стране сохранилось множество старинных храмов и монастырей, кроме того, постоянно растет число новых приходов. В стране действует порядка 640 храмов и монастырей.Грузия готовится к встрече главного праздника для православных христиан – Праздника Вознесения Господня, который в этом году отмечают 24 апреля. В Пасхальную ночь во всех храмах пройдет служба. По случаю праздника жители страны отдыхают в Страстную пятницу и на следующий день после Пасхи – в понедельник.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
инфографика, религия , грузия, пасха 2022, новости, грузинская православная церковь, пасха, sputnik, инфографика
Православие в Грузии – в цифрах
Грузия приняла христианство в IV веке, на сегодняшний день это основная религия в стране
Согласно последней переписи населения, которую провели в ноябре 2014 года, в Грузии, где проживает 3 713 804 человека, 83,4% – православные. Грузинскую православную церковь с 1977 года возглавляет Католикос-Патриарх всея Грузии Илия II. Многие годы глава ГПЦ возглавляет рейтинги самых авторитетных людей в стране.
В стране сохранилось множество старинных храмов и монастырей, кроме того, постоянно растет число новых приходов. В стране действует порядка 640 храмов и монастырей.
Грузия готовится к встрече главного праздника для православных христиан – Праздника Вознесения Господня, который в этом году отмечают 24 апреля. В Пасхальную ночь во всех храмах пройдет служба. По случаю праздника жители страны отдыхают в Страстную пятницу и на следующий день после Пасхи – в понедельник.