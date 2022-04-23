https://sputnik-georgia.ru/20220423/pravoslavnaya-paskha-2022-traditsii-obychai-i-primety-prazdnika-266196306.html

Православная Пасха 2022: традиции, обычаи и приметы праздника

Православная Пасха 2022: традиции, обычаи и приметы праздника

Пасху или Светлое Воскресение Христово – главный христианский праздник, православные в 2022-м празднуют 24 апреля

2022-04-23T20:30+0400

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Пасха переходящий праздник – ежегодно день Светлого Воскресения Христова рассчитывают по специальному церковному календарю.Обычно православные и католики празднуют Пасху в разное время, но пасхальное поздравление у разных конфессий и на разных языках неизменно: "Христос воскрес!" – "Воистину воскрес!"Как празднуют Пасху, какие православные традиции, обычаи и приметы связаны с праздником, читайте в материале Sputnik Грузия.Древний церковный праздникВетхозаветную Пасху или Песах отмечали с XIII века до нашей эры, задолго до распятия Христа, как воспоминание об избавлении евреев от египетского рабства.Писание повествует, что по повелению Господа ангел-губитель прошел мимо еврейских домов, косяки окон и дверей которых были окроплены кровью жертвенного ягненка. Так Песах стал пророческим предзнаменованием воскресения Христа, своей смертью искупившего грехи людей и через воскресение даровавшего прощение и вечную жизнь. В 2022-м Песах праздновали в Израиле с 16 по 23 апреля.Первоначально смерть и воскресение Спасителя отмечали еженедельно: пятница была днем поста и скорби в воспоминание страданий Христа, а воскресенье – днем радости. В период еврейской Пасхи эти дни отмечали особенно торжественно.В первые века христианства разные общины праздновали Пасху в разное время. На Первом Вселенском Соборе в 325 году было решено отмечать праздник повсеместно в одно и то же время по Александрийской пасхалии (юлианскому календарю).Отмечать православную и католическую Пасху в разное время стали после масштабной календарной реформы в XVI веке.Разница иногда составляет одну неделю, а иногда несколько. В 2022 году католическую Пасху отметили 17 апреля. Иногда эти даты совпадают – в последний раз празднование Пасхи совпало в 2017-м, а в следующий раз совпадет в 2025-м.Православные обычаи и традицииПо традиции символы православной Пасхи – крашеные яйца, пасхальный кулич и творожная паска. Они занимают самое почетное место на праздничном столе.Крашенка, освященная в церкви, по древней традиции первая еда, которую на Пасху вкушают православные, соблюдающие Великий пост, предшествующий празднику.Традиция на Пасху красить яйца корнями уходит в глубокую древность. Первое пасхальное яйцо, по преданию, преподнесла Мария Магдалина римскому императору Тиберию со словами: "Христос Воскресе!"Тиберий, естественно, не поверил словам Марии и заявил, что воскреснуть никто не может, так же как не может белое яйцо стать красным. И лишь только слетело с его губ последнее слово, яйцо окрасилось в красный цвет.Сначала яйца, символизирующие возрождение, красили только в красный цвет, символизирующий кровь Спасителя, пролитую на кресте. Позднее их стали красить в другие цвета пищевыми и природными красителями.В Грузии по традиции яйца красят корнями марены красильной (Rubia tinctorum) – лекарственное растение, которую в простонародье называют "эндро".Кулич олицетворяет то, как вкушал Иисус хлеб с учениками, дабы уверовали они в его воскрешение. Творожную паску, которая символизирует Гроб Господень, делают в виде усеченной пирамиды и наносят на нее буквы "ХВ".В Грузии праздник Воскресения Христова, по-грузински – Ахдгома, отмечают с особой торжественностью. Богослужение совершается с ночи Великой субботы. Многие верующие в церковь приходят в ночь на воскресенье и остаются до конца службы, почти до утра.Грузины на Пасху приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).В Грузии, по обычаю, двери всех домов на Пасху открыты для гостей, хотя встречать праздник принято в семейном кругу.В понедельник, сразу после Пасхи по традиции принято поминать родных и близких на кладбищах.Грузинское застолье славится красочностью и изобилием блюд. По традиции на стол подаются различные мясные и рыбные изыски, множество салатов, соусов и выпечки. По обычаю, в Грузии на Пасху пьют виноградное красное вино, символизирующее кровь Христа.Пасхальные яйца занимают на праздничном столе особое место. По традиции их раскладывают на блюдо с проросшей зеленой пшеницей, символизирующей новую жизнь и воскресение. Пшеницу, по обычаю, выращивают дома на плоских тарелках, за две недели до Пасхи.В различных районах Грузии, в том числе и в высокогорной части страны, есть свои самобытные пасхальные традиции. Например, в селе Шухути (Западная Грузия) до сих пор играют в старинную игру с мячом "лело". Игра чем-то напоминает регби – владеть мячом игрокам разрешено любым способом.На родине Католикоса-Патриарха всея Грузии Илии II в селе Сно проводят соревнования по стрельбе из лука, где вместо мишеней используют крашенные яйца.Традиций на Пасху много, но самой любимой, особенно у детей, остается "чокаться яйцами". Эта традиция распространена во многих странах мира.Приметы на ПасхуВ старину множество примет было связано с Пасхой. Так, например, плохая примета брать в праздник соль руками – руки могут потеть.По приметам питьевая вода, набранная в пасхальную ночь из колодца, обладала магическими свойствами. Ею обрызгивали жилое помещение, чтобы очистить от всего дурного. А для того, чтобы быть всегда цветущей, нужно умываться лишь водой с красного яйца.Есть примета, что младенцы, рожденные в Пасху, будут всегда здоровыми и удачливыми.Плохая примета напиваться на Пасху. Говорили: "Весь год будешь ходить сонным".Хорошей приметой считалось спрятать полотенце, с которым ходили святить продукты, от посторонних глаз и доставать только тогда, когда в семье кто-то из женщин рожал и нужно было облегчить этот процесс.По старинному обычаю, обрести выносливость и крепость тела можно, если встать на Пасху на топор. По приметам на Пасху супруги должны похристосоваться тайком от посторонних глаз – это защитит от ссор и разлучниц.Материал подготовлен на основе открытых источников

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пасха 2022, религия , справки , пасха, общество, праздник