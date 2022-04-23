https://sputnik-georgia.ru/20220423/skromnyy-prazdnik-kak-v-gruzii-otmechayut-paskhu-na-fone-rezkogo-rosta-tsen---video-266192083.html

Скромный праздник: как в Грузии отмечают Пасху на фоне резкого роста цен – видео

Скромный праздник: как в Грузии отмечают Пасху на фоне резкого роста цен – видео

Из-за стремительного роста цен на продукты питания, жителям Грузии приходится отказываться от привычных блюд на праздничном пасхальном столе. Подробнее – в... 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T13:23+0400

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По словам тбилисцев, цены на продукты выросли на 40%, поэтому они вынуждены отказываться от привычных блюд, чтобы уменьшить расходы. Даже в разгар пандемии коронавируса жители города так не экономили на праздничном столе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ НА SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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