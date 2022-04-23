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Скромный праздник: как в Грузии отмечают Пасху на фоне резкого роста цен – видео
Скромный праздник: как в Грузии отмечают Пасху на фоне резкого роста цен – видео
Из-за стремительного роста цен на продукты питания, жителям Грузии приходится отказываться от привычных блюд на праздничном пасхальном столе. Подробнее – в... 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T13:23+0400
2022-04-23T13:23+0400
2022-04-23T13:34+0400
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По словам тбилисцев, цены на продукты выросли на 40%, поэтому они вынуждены отказываться от привычных блюд, чтобы уменьшить расходы. Даже в разгар пандемии коронавируса жители города так не экономили на праздничном столе.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ НА SPUTNIK ГРУЗИЯ!
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, цены, кризис, пасха, видео
Скромный праздник: как в Грузии отмечают Пасху на фоне резкого роста цен – видео
13:23 23.04.2022 (обновлено: 13:34 23.04.2022)
Из-за стремительного роста цен на продукты питания, жителям Грузии приходится отказываться от привычных блюд на праздничном пасхальном столе. Подробнее – в видео Sputnik Грузия
По словам тбилисцев, цены на продукты выросли на 40%, поэтому они вынуждены отказываться от привычных блюд, чтобы уменьшить расходы. Даже в разгар пандемии коронавируса жители города так не экономили на праздничном столе.