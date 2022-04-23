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В Грузии поддержат разработки бизнес-идей старшеклассников и студентов
В Грузии поддержат разработки бизнес-идей старшеклассников и студентов
В ходе конкурса будут выбраны десять лучших школьных и десять студенческих предпринимательских идей 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T21:00+0400
2022-04-23T21:00+0400
2022-04-23T21:00+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Конкурс старшеклассников и студентов для разработки предпринимательских идей, организованный Университетом имени Сулхан-Саба Орбелиани, пройдет в Грузии. Цель конкурса – выявление учащихся и студентов с интересными инновационными бизнес-идеями. Участвовать в конкурсе могут старшеклассники (с 10 по 12 класс) или группа старшеклассников по всей Грузии. Однако в студенческом конкурсе могут принять участие лишь учащиеся университета Сулхан-Саба Орбелиани. В проекте примут участие представители европейских партнеров университета из Италии (Università di Roma LUMSA), Польши (Polonia University), Франции (Université Catholique de Lille). Они, с одной стороны, будут консультировать студентов и школьников, участвующих в конкурсе, а с другой – участвовать в выявлении лучших идей. В ходе конкурса будут выбраны десять лучших школьных и десять студенческих предпринимательских идей, после чего будут выявлены четыре команды-победителя. Университет также назначил денежные призы, размер которых зависит от призового места. Регистрация конкурсантов и период подачи заявок 22 апреля - 20 мая.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, стартапы, новости, сулхан-саба орбелиани, общество, студенты
В Грузии поддержат разработки бизнес-идей старшеклассников и студентов
В ходе конкурса будут выбраны десять лучших школьных и десять студенческих предпринимательских идей
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Конкурс старшеклассников и студентов для разработки предпринимательских идей, организованный Университетом имени Сулхан-Саба Орбелиани, пройдет в Грузии.
Цель конкурса – выявление учащихся и студентов с интересными инновационными бизнес-идеями.
Участвовать в конкурсе могут старшеклассники (с 10 по 12 класс) или группа старшеклассников по всей Грузии. Однако в студенческом конкурсе могут принять участие лишь учащиеся университета Сулхан-Саба Орбелиани.
В проекте примут участие представители европейских партнеров университета из Италии (Università di Roma LUMSA), Польши (Polonia University), Франции (Université Catholique de Lille). Они, с одной стороны, будут консультировать студентов и школьников, участвующих в конкурсе, а с другой – участвовать в выявлении лучших идей.
"Наша цель – помочь молодым людям развить предпринимательские навыки вместе с международными партнерами. Вот почему проект, который Сабауни организует уже во второй раз, дает студентам возможность получить важный опыт. У них есть возможность подумать, проявить инициативу и суметь легко воплотить свою идею в жизнь", – говорит декан факультета бизнеса и технологий Тамта Микаберидзе.
В ходе конкурса будут выбраны десять лучших школьных и десять студенческих предпринимательских идей, после чего будут выявлены четыре команды-победителя.
Университет также назначил денежные призы, размер которых зависит от призового места. Регистрация конкурсантов и период подачи заявок 22 апреля - 20 мая.