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В Грузии поддержат разработки бизнес-идей старшеклассников и студентов

В Грузии поддержат разработки бизнес-идей старшеклассников и студентов

В ходе конкурса будут выбраны десять лучших школьных и десять студенческих предпринимательских идей 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T21:00+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Конкурс старшеклассников и студентов для разработки предпринимательских идей, организованный Университетом имени Сулхан-Саба Орбелиани, пройдет в Грузии. Цель конкурса – выявление учащихся и студентов с интересными инновационными бизнес-идеями. Участвовать в конкурсе могут старшеклассники (с 10 по 12 класс) или группа старшеклассников по всей Грузии. Однако в студенческом конкурсе могут принять участие лишь учащиеся университета Сулхан-Саба Орбелиани. В проекте примут участие представители европейских партнеров университета из Италии (Università di Roma LUMSA), Польши (Polonia University), Франции (Université Catholique de Lille). Они, с одной стороны, будут консультировать студентов и школьников, участвующих в конкурсе, а с другой – участвовать в выявлении лучших идей. В ходе конкурса будут выбраны десять лучших школьных и десять студенческих предпринимательских идей, после чего будут выявлены четыре команды-победителя. Университет также назначил денежные призы, размер которых зависит от призового места. Регистрация конкурсантов и период подачи заявок 22 апреля - 20 мая.

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грузия, стартапы, новости, сулхан-саба орбелиани, общество, студенты