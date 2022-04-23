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В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине

В Грузию доставили тело грузина, воевавшего на Украине

Граждане Грузии собрались в тбилисском аэропорту, чтобы почтить память погибшего сограждана 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T10:32+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр— Sputnik. В Грузию доставили тело грузина, который воевал на Украине, сообщает Первый канал.Военный Аркадий Касрадзе погиб во время столкновений в городе Рубежное Луганской области 16 апреля. Его тело было перевезено из Украины в Грузию через польскую столицу.Ожидается, что завтра прибудут тела Зазы Бицадзе и Алика Цаава, которые также погибли 16 апреля. По последним данным, на Украине погибли уже девять грузинских добровольцев. Среди них – Гия Бериашвили, Давид Ратиани, Давид Гобеджишвили и Бахва Чикобава. Последний был убит в боях за Мариуполь. Из-за сложной обстановки на местах, доставить его тело в Грузию до сих пор не удается. Остальные погибшие были похоронены на родине с воинскими почестями.Россия ввела войска на территорию Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин заявил, что это "операция по демилитаризации и денацификации Украины", и захват украинских территорий не входит в планы РФ. В ответ западные страны начали ужесточать экономические санкции в отношении России.

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грузия, украина, обострение ситуации вокруг украины 2022, новости