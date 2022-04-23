https://sputnik-georgia.ru/20220423/v-khrame-groba-gospodnya-v-ierusalime-soshel-blagodatnyy-ogon-266194109.html

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь

В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь

Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T15:38+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Частичку Благодатного огня традиционно доставляют спецрейсом и в Тбилиси. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб. Огонь привезет протоиерей Шалва Кекелия.

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религия , новости, в мире, благодатный огонь, тбилиси, иерусалим, храм гроба господня