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В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T15:38+0400
2022-04-23T15:38+0400
2022-04-23T16:25+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи.Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".Частичку Благодатного огня традиционно доставляют спецрейсом и в Тбилиси. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб. Огонь привезет протоиерей Шалва Кекелия.
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религия , новости, в мире, благодатный огонь, тбилиси, иерусалим, храм гроба господня
В храме Гроба Господня в Иерусалиме сошел благодатный огонь
15:38 23.04.2022 (обновлено: 16:25 23.04.2022)
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Благодатный огонь сошел в Иерусалиме в храме Гроба Господня накануне Пасхи.
Благодатный огонь символизирует нерукотворный свет Воскресения Христова. Уже более 10 веков церемония освящения огня проходит в Кувуклии (часовне над Гробом Господним) в канун православной Пасхи. Он считается святыней для верующих.
Его появление в канун православной Пасхи по молитвам православного патриарха, духовенства и тысяч паломников, несмотря на регулярность, называют "чудом схождения Благодатного огня".
Частичку Благодатного огня традиционно доставляют спецрейсом и в Тбилиси. Это происходит ближе к полуночи, уже после начала пасхальных служб. Огонь привезет протоиерей Шалва Кекелия.