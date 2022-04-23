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Загадочные котики в Тбилиси: полиция нашла виновного
Загадочные котики в Тбилиси: полиция нашла виновного
Граффити котов с непонятной надписью, появившиеся на улицах Тбилиси, напугали жителей столицы 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T19:26+0400
2022-04-23T19:26+0400
2022-04-23T19:26+0400
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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Полиция Тбилиси сумела найти автора загадочных граффити с кошками в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.Граффити с изображением головы кота и непонятной надписи, появившиеся на улицах Тбилиси, напугали жителей столицы и породили множество "теорий заговора".Между тем грузинские СМИ выяснили, что у автора загадочных рисунков, который работает поваром в одном из ресторанов Тбилиси, есть кот по имени "Шиша", которого он и изображал символически в своих граффити.Помимо горе-художника, сотрудники полиции нашли и несовершеннолетнего, который раскрасил рисунки автора котиков на улицах Тбилиси.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, тбилиси, происшествия, мвд грузии, общество
Загадочные котики в Тбилиси: полиция нашла виновного
Граффити котов с непонятной надписью, появившиеся на улицах Тбилиси, напугали жителей столицы
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik.
Полиция Тбилиси сумела найти автора загадочных граффити с кошками в Тбилиси, сообщает Первый канал
со ссылкой на МВД Грузии.
Граффити с изображением головы кота и непонятной надписи, появившиеся на улицах Тбилиси, напугали жителей столицы и породили множество "теорий заговора".
По данным МВД Грузии, полиция нашла автора граффити и выписала ему штраф за административное нарушение, так как в его действиях не было признаков уголовного преступления.
Между тем грузинские СМИ выяснили, что у автора загадочных рисунков, который работает поваром в одном из ресторанов Тбилиси, есть кот по имени "Шиша", которого он и изображал символически в своих граффити.
Помимо горе-художника, сотрудники полиции нашли и несовершеннолетнего, который раскрасил рисунки автора котиков на улицах Тбилиси.