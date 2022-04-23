https://sputnik-georgia.ru/20220423/zagadochnye-kotiki-v-tbilisi-politsiya-nashla-vinovnogo-266197748.html

Загадочные котики в Тбилиси: полиция нашла виновного

Загадочные котики в Тбилиси: полиция нашла виновного

Граффити котов с непонятной надписью, появившиеся на улицах Тбилиси, напугали жителей столицы 23.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-23T19:26+0400

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Полиция Тбилиси сумела найти автора загадочных граффити с кошками в Тбилиси, сообщает Первый канал со ссылкой на МВД Грузии.Граффити с изображением головы кота и непонятной надписи, появившиеся на улицах Тбилиси, напугали жителей столицы и породили множество "теорий заговора".Между тем грузинские СМИ выяснили, что у автора загадочных рисунков, который работает поваром в одном из ресторанов Тбилиси, есть кот по имени "Шиша", которого он и изображал символически в своих граффити.Помимо горе-художника, сотрудники полиции нашли и несовершеннолетнего, который раскрасил рисунки автора котиков на улицах Тбилиси.

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грузия, новости, тбилиси, происшествия, мвд грузии, общество