https://sputnik-georgia.ru/20220423/zurabishvili-pomilovala-vosem-zaklyuchennykh-v-svyazi-s-paskhoy--266195537.html
Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с Пасхой
Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с Пасхой
Осужденные покинут тюрьмы уже сегодня и смогут встретить Пасху со своими родными 23.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-23T17:20+0400
2022-04-23T17:20+0400
2022-04-23T17:29+0400
пасха 2022
грузия
новости
общество
заключенные
тюрьма
помилование
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265868328_0:590:1600:1490_1920x0_80_0_0_9f44e02ab27d66d45ef42c93fcaa8cdc.jpg
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Воскресения Христова помиловала восемь заключенных, сообщает администрация президента.По данным администрации, заключенные покинут тюрьмы уже до конца дня, и смогут встретить Пасху со своими родными.В грузинских тюрьмах, по последним данным, находится 9 387 человек, что составляет 0,25% населения страны. При этом для 2 761 заключенного – это второй и более срок.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e6/04/09/265868328_0:589:1600:1789_1920x0_80_0_0_93d1e2edf7b9440f9f17f31d156c00c2.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
пасха 2022, грузия, новости, общество, заключенные, тюрьма, помилование
Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с Пасхой
17:20 23.04.2022 (обновлено: 17:29 23.04.2022)
Осужденные покинут тюрьмы уже сегодня и смогут встретить Пасху со своими родными
ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Воскресения Христова помиловала восемь заключенных, сообщает администрация президента.
По данным администрации, заключенные покинут тюрьмы уже до конца дня, и смогут встретить Пасху со своими родными.
В грузинских тюрьмах, по последним данным, находится 9 387 человек, что составляет 0,25% населения страны. При этом для 2 761 заключенного – это второй и более срок.