https://sputnik-georgia.ru/20220423/zurabishvili-pomilovala-vosem-zaklyuchennykh-v-svyazi-s-paskhoy--266195537.html

Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с Пасхой

Зурабишвили помиловала восемь заключенных в связи с Пасхой

Осужденные покинут тюрьмы уже сегодня и смогут встретить Пасху со своими родными 23.04.2022, Sputnik Грузия

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пасха 2022

грузия

новости

общество

заключенные

тюрьма

помилование

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ТБИЛИСИ, 23 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили в связи с праздником Воскресения Христова помиловала восемь заключенных, сообщает администрация президента.По данным администрации, заключенные покинут тюрьмы уже до конца дня, и смогут встретить Пасху со своими родными.В грузинских тюрьмах, по последним данным, находится 9 387 человек, что составляет 0,25% населения страны. При этом для 2 761 заключенного – это второй и более срок.

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пасха 2022, грузия, новости, общество, заключенные, тюрьма, помилование