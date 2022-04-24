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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 апреля
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 апреля
На данный момент в стране 1 638 активных случаев, из них 319 нуждаются в стационарном лечении, состояние 67 пациентов тяжелое 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T17:38+0400
2022-04-24T17:38+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинские медики из 92 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 46 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети не выявлено ни одного случая инфицирования.На данный момент в стране 1 638 активных случаев, из них 319 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 67 пациентов тяжелое, 1 319 пациентов проходят курс лечения дома.В стране за последние сутки сделано 6 708 тестов на коронавирус, 5 261 – на антиген, 1 447 – ПЦР-тестов. Показатель положительности, по данным на 23 апреля, составляет 1,37%, за две недели – 1,2%, за семь дней – 1,15%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.
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Sputnik Грузия
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MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, общество, новости, коронавирус covid-19
COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 24 апреля
17:38 24.04.2022 (обновлено: 19:07 24.04.2022)
На данный момент в стране 1 638 активных случаев, из них 319 нуждаются в стационарном лечении, состояние 67 пациентов тяжелое
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузинские медики из 92 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 46 фактов заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.
Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:
Самегрело - Земо Сванети – 2
В Мцхета-Мтианети, Самцхе-Джавахети и Рача-Лечхуми и Квемо Сванети не выявлено ни одного случая инфицирования.
На данный момент в стране 1 638 активных случаев, из них 319 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 67 пациентов тяжелое, 1 319 пациентов проходят курс лечения дома.
В стране за последние сутки сделано 6 708 тестов на коронавирус, 5 261 – на антиген, 1 447 – ПЦР-тестов.
Показатель положительности, по данным на 23 апреля, составляет 1,37%, за две недели – 1,2%, за семь дней – 1,15%.
Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.