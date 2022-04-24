https://sputnik-georgia.ru/20220424/dzalamidze-proigrala-v-finale-turnira-v-stambule-266205789.html

Дзаламидзе проиграла в финале турнира в Стамбуле

Дзаламидзе проиграла в финале турнира в Стамбуле

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова проиграли в финале турнира в Стамбуле в парном разряде. 24.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Российские теннисистки Натела Дзаламидзе и Камилла Рахимова проиграли в финале турнира в Стамбуле в парном разряде.В воскресенье россиянки уступили чешке Марии Боузковой и испанке Саре Соррибес-Тормо со счетом 3:6, 4:6. Продолжительность матча составила 1 час 24 минуты, сообщило РИА Новости.Дзаламидзе и Рахимова допустили две двойные ошибки и реализовали 3 брейк-пойнта из 6. Их соперницы сделали одну двойную ошибку и реализовали 5 брейк-пойнтов из 8.Боузкова завоевала третий титул в парном разряде. Столько же побед и у Соррибес-Тормо.Общий призовой фонд турнира в Стамбуле составляет почти 240 тысяч долларов.Дзаламидзе родилась в Москве и является двукратным победителем турниров WTA в парном разряде.

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