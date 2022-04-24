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Гепатит неизвестного происхождения выявлен у детей в 12 странах - отчет ВОЗ
Гепатит неизвестного происхождения выявлен у детей в 12 странах - отчет ВОЗ
ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе, 10% пациентов потребовалась трансплантация печени 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T18:17+0400
2022-04-24T18:17+0400
2022-04-24T19:11+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира.ВОЗ информирует, что возраст заболевших различный: от 1 месяца до 16 лет, около 10% заболевших была необходима трансплантация печени. Известно как минимум об одной смерти, сообщило РИА Новости."Из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании. Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии", - говорится в сообщении.При этом не были обнаружены вируса типов A, B, C, E и D. У 74 человек удалось выявить аденовирус."SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", - сообщила организациям.ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки или торговлю с Британией или любой другой страной, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.
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в мире, общество, новости, гепатит, всемирная организация здравоохранения
Гепатит неизвестного происхождения выявлен у детей в 12 странах - отчет ВОЗ
18:17 24.04.2022 (обновлено: 19:11 24.04.2022)
ВОЗ располагает информацией по меньшей мере об одном смертельном исходе, 10% пациентов потребовалась трансплантация печени
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) выявила 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения у детей в 12 странах мира.
"По состоянию на 21 апреля 2022 года было зарегистрировано по меньшей мере 169 случаев острого гепатита неизвестного происхождения в 11 странах Европейского региона ВОЗ и одном государстве в регионе Северной и Южной Америки", - говорится в заявлении организации.
ВОЗ информирует, что возраст заболевших различный: от 1 месяца до 16 лет, около 10% заболевших была необходима трансплантация печени. Известно как минимум об одной смерти, сообщило РИА Новости
.
"Из общего числа 114 случаев острого гепатита у детей зарегистрировано в Великобритании, 13 случаев – в Испании, 12 – в Израиле, 9 – в США, 6 – в Дании. Менее пяти случаев выявлены в Ирландии, по четыре – в Италии и Нидерландах, по два случая в Норвегии и Франции, по одному в Румынии и Бельгии", - говорится в сообщении.
При этом не были обнаружены вируса типов A, B, C, E и D. У 74 человек удалось выявить аденовирус.
"SARS-CoV-2 был идентифицирован в 20 случаях среди тех, кто был протестирован. Кроме того, у 19 человек была обнаружена коинфекция SARS-CoV-2 и аденовируса", - сообщила организациям.
ВОЗ не рекомендовала вводить ограничения на поездки или торговлю с Британией или любой другой страной, где выявлены случаи заражения острым гепатитом.