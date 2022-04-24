https://sputnik-georgia.ru/20220424/gruziya-otmechaet-svetlyy-prazdnik-paskhi-266200426.html

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

Грузия отмечает светлый праздник Пасхи

Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение 24.04.2022, Sputnik Грузия

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово.Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.К Пасхе христиане тщательно готовятся, соблюдая в течение 48 дней Великий пост. Верующие ограничивают себя в еде и других удовольствиях.В Грузии Воскресение Христово (по-грузински – Ахдгома) – один из самых любимых праздников. Его отмечают с особой торжественностью. На Пасху грузины приветствуют друг друга словами "Кристе Агсдга!" (Христос Воскрес!), а в ответ получают – "Чешмаритад Агсдга!" (Воистину Воскрес).Каждый год с ночи Великой субботы и почти до утра воскресенья совершается богослужение.

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грузия, новости, общество, религия , пасха 2022