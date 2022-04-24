https://sputnik-georgia.ru/20220424/lavrov-kiev-reshil-ne-reagirovat-na-peredannye-emu-rossiyskie-predlozheniya-266201707.html
Лавров: Киев решил не реагировать на переданные ему российские предложения
Лавров: Киев решил не реагировать на переданные ему российские предложения
Переговоры России и Украины в настоящее время застопорились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Смотрите подробности в видео 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T10:17+0400
2022-04-24T10:17+0400
2022-04-24T10:17+0400
сергей лавров
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"Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", — отметил Лавров.Кремль сообщил о том, что Россия передала Украине свою версию проекта соглашения 20 апреля. "Мяч на их стороне", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков. Переговоры России и Украины начались 28 февраля. О последних очных переговорах сообщалось в конце марта. Делегации стран встретились в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил о том, что страна намерена сделать "два шага" по деэскалации конфликта.
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Лавров: Киев решил не реагировать на переданные ему российские предложения
Лавров: Киев решил не реагировать на переданные ему российские предложения
2022-04-24T10:17+0400
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сергей лавров, мультимедиа, видео, видео
Лавров: Киев решил не реагировать на переданные ему российские предложения
Переговоры России и Украины в настоящее время застопорились. Об этом заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Смотрите подробности в видео
"Сейчас они (переговоры) застопорились, потому что дней пять назад очередное предложение, которое мы передали украинским переговорщикам, которое было сформулировано с учетом их поступивших на тот момент комментариев, оно остается без ответа", — отметил Лавров.
Кремль сообщил о том, что Россия передала Украине свою версию проекта соглашения 20 апреля. "Мяч на их стороне", — сказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Переговоры России и Украины начались 28 февраля. О последних очных переговорах сообщалось в конце марта. Делегации стран встретились в Стамбуле. По итогам встречи Мединский заявил о том, что страна намерена сделать "два шага" по деэскалации конфликта.