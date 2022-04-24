https://sputnik-georgia.ru/20220424/na-zapade-gruzii-sygrali-v-traditsionnoe-paskhalnoe-lelo-266208701.html

На западе Грузии сыграли в традиционное пасхальное лело

На западе Грузии сыграли в традиционное пасхальное лело

Из-за пандемии коронавируса в 2020 и 2021 годах проведение игры пришлось отменить 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T19:34+0400

2022-04-24T19:34+0400

2022-04-24T19:34+0400

грузия

новости

общество

шухути

гурия

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23562/70/235627098_0:0:2000:1125_1920x0_80_0_0_9b677b5df365051a5afa164041a0a28a.jpg

ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Жители села Шухути Ланчхутского района Гурии традицонно собрались в Пасху, чтобы сыграть в старинную грузинскую игру лело, прототип современного регби.Традиция проводить игру в "лело бурти" в Пасху была возрождена в гурийском селе почти 65 лет назад, а так она насичтывает по меньшейи мере 300 лет. Из-за пандемии коронавирса в 2020 и 2021 годах проведение игры пришлось отменить. Лело всегда начинается со службы в местном храме. Специально к игре шьется кожаный мяч, который набивают песком и опилками, его вес в среднем до 15 кг. В этом году мяч весил 16,5 кг.Кожаный мяч бросает всегда священник с порога церкви. Уже несколько лет это делает отец Саба (Жгенти) . Затем следует выстрел из ружья и жители Шухути начинают ожесточенную борьбу. Уже после игры мяч зарывают на могиле последнего погибшего в селе жителя и выбор делает команда-победитель.Посмотреть на игру двух команд, одна из которых представляет Земо Шухути, а вторая Квемо Шухути, и в этом году собрались сотни жителей Гурии и туристы.Не обходится игра в лело бурти и без скорой помощи. Медики ежегодно оказывают помощь пострадавшим игрокам и зрителям. В 2015 году во время игры в лело погиб один из участников.Лело — это командная игра с мячом, во многом напоминающая традиционный регби. Игра состоит из двух таймов по 30 минут с перерывом на 10 минут. В 2019 году мячу для игры в лело был присвоен статус памятника нематериального культурного наследия.

шухути

гурия

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, новости, общество, шухути, гурия