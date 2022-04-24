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Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых
Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых
Инцидент произошел рано утром в воскресенье и в нападении на полицейского участвовало пять человек 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T16:54+0400
2022-04-24T17:07+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Сенаки на западе Грузии задержали трех человек по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов.МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье 353 УК Грузии "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".По данным телеканал "Рустави 2", инцидент произошел рано утром в воскресенье, и в нападении на полицейского участвовало пять человек. Известно, что пострадавший работает в Кутаисском отделении полиции и в момент нападения возвращался домой в Чхороцку.Задержанные за нападение на полицейских в Грузии будут ждать суда в тюрьме &gt;&gt;По версии телеканала "Мтавари", вероятной причиной нападения стало замечание, сделанное полицейским несколькими часами ранее за неправильную парковку.Факт избиения полицейский заснял на наплечную камеру.
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Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых

16:54 24.04.2022 (обновлено: 17:07 24.04.2022)
© photo: Sputnik / StringerРуки в наручниках. Задержание преступника
Руки в наручниках. Задержание преступника - Sputnik Грузия, 1920, 24.04.2022
© photo: Sputnik / Stringer
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Инцидент произошел рано утром в воскресенье и в нападении на полицейского участвовало пять человек
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Сенаки на западе Грузии задержали трех человек по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов.
МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье 353 УК Грузии "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".
По данным телеканал "Рустави 2", инцидент произошел рано утром в воскресенье, и в нападении на полицейского участвовало пять человек. Известно, что пострадавший работает в Кутаисском отделении полиции и в момент нападения возвращался домой в Чхороцку.
Задержанные за нападение на полицейских в Грузии будут ждать суда в тюрьме >>
По версии телеканала "Мтавари", вероятной причиной нападения стало замечание, сделанное полицейским несколькими часами ранее за неправильную парковку.
Факт избиения полицейский заснял на наплечную камеру.
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