https://sputnik-georgia.ru/20220424/napadenie-na-politseyskogo-na-zapade-gruzii---zaderzhany-troe-podozrevaemykh-266206832.html
Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых
Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых
Инцидент произошел рано утром в воскресенье и в нападении на полицейского участвовало пять человек 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T16:54+0400
2022-04-24T16:54+0400
2022-04-24T17:07+0400
грузия
происшествия
новости
мвд грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24878/94/248789452_0:161:3067:1886_1920x0_80_0_0_cdd55a5ada85722cd1c84267c98c31c1.jpg
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Сенаки на западе Грузии задержали трех человек по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов.МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье 353 УК Грузии "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".По данным телеканал "Рустави 2", инцидент произошел рано утром в воскресенье, и в нападении на полицейского участвовало пять человек. Известно, что пострадавший работает в Кутаисском отделении полиции и в момент нападения возвращался домой в Чхороцку.Задержанные за нападение на полицейских в Грузии будут ждать суда в тюрьме >>По версии телеканала "Мтавари", вероятной причиной нападения стало замечание, сделанное полицейским несколькими часами ранее за неправильную парковку.Факт избиения полицейский заснял на наплечную камеру.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24878/94/248789452_169:0:2898:2047_1920x0_80_0_0_8b26d2ca7f254ee3c3970b036ca886b5.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, мвд грузии
Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых
16:54 24.04.2022 (обновлено: 17:07 24.04.2022)
Инцидент произошел рано утром в воскресенье и в нападении на полицейского участвовало пять человек
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Сенаки на западе Грузии задержали трех человек по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов.
МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье 353 УК Грузии "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".
По данным телеканал "Рустави 2", инцидент произошел рано утром в воскресенье, и в нападении на полицейского участвовало пять человек. Известно, что пострадавший работает в Кутаисском отделении полиции и в момент нападения возвращался домой в Чхороцку.
По версии телеканала "Мтавари", вероятной причиной нападения стало замечание, сделанное полицейским несколькими часами ранее за неправильную парковку.
Факт избиения полицейский заснял на наплечную камеру.