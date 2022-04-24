https://sputnik-georgia.ru/20220424/napadenie-na-politseyskogo-na-zapade-gruzii---zaderzhany-troe-podozrevaemykh-266206832.html

Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых

Нападение на полицейского на западе Грузии – задержаны трое подозреваемых

Инцидент произошел рано утром в воскресенье и в нападении на полицейского участвовало пять человек 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T16:54+0400

2022-04-24T16:54+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Сотрудники полиции в городе Сенаки на западе Грузии задержали трех человек по обвинению в избиении сотрудника правоохранительных органов.МВД Грузии ведет расследование инцидента по статье 353 УК Грузии "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти".По данным телеканал "Рустави 2", инцидент произошел рано утром в воскресенье, и в нападении на полицейского участвовало пять человек. Известно, что пострадавший работает в Кутаисском отделении полиции и в момент нападения возвращался домой в Чхороцку.Задержанные за нападение на полицейских в Грузии будут ждать суда в тюрьме >>По версии телеканала "Мтавари", вероятной причиной нападения стало замечание, сделанное полицейским несколькими часами ранее за неправильную парковку.Факт избиения полицейский заснял на наплечную камеру.

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грузия, происшествия, новости, мвд грузии