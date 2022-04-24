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Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - видео
Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - видео
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком... 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T14:55+0400
2022-04-24T14:55+0400
2022-04-24T14:55+0400
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В прошлом году Максим познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.
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Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком. В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.
2022-04-24T14:55+0400
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россия, мультимедиа, видео, видео
Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - видео
Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком. Смотрите в видео удивительную историю
В прошлом году Максим познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт.
Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.