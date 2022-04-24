https://sputnik-georgia.ru/20220424/nizhegorodets-s-dtsp-mechtaet-stat-professionalnym-gonschikom---video-266167821.html

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - видео

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком - видео

Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком... 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T14:55+0400

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В прошлом году Максим познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Нижегородец с ДЦП мечтает стать профессиональным гонщиком Начинающий картингист из Нижнего Новгорода 21-летний Максим Гончаров с диагнозом ДЦП осваивает управление картингом и мечтает стать профессиональным гонщиком. В прошлом году он познакомился с гонщиком Александром Донцом, который и привел его в автоспорт. Уже месяц Максим занимается в нижегородском Центре автомотоспорта "Академия". Молодой человек прошел четыре занятия и за такой короткий срок добился определенных успехов. 2022-04-24T14:55+0400 true PT2M38S

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

россия, мультимедиа, видео, видео