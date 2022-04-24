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Православные верующие в Грузии отмечают праздник Пасхи – видео
Православные верующие в Грузии отмечают праздник Пасхи – видео
Как Грузия отмечает светлый праздник Пасхи. Богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в видео Sputnik Грузия 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T16:19+0400
2022-04-24T16:19+0400
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Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово. Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.
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видео, мультимедиа, видео-новости из грузии, пасха, религия , пасха 2022, грузинская православная церковь, грузинские традиции и обычаи, видео
Православные верующие в Грузии отмечают праздник Пасхи – видео
16:19 24.04.2022 (обновлено: 17:06 24.04.2022)
Как Грузия отмечает светлый праздник Пасхи. Богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в видео Sputnik Грузия
Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово. Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.
Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.