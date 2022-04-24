https://sputnik-georgia.ru/20220424/pravoslavnye-veruyuschie-v-gruzii-otmechayut-prazdnik-paskhi---video-266206291.html

Православные верующие в Грузии отмечают праздник Пасхи – видео

Православные верующие в Грузии отмечают праздник Пасхи – видео

Как Грузия отмечает светлый праздник Пасхи. Богослужение в кафедральном соборе Святой Троицы Самеба в видео Sputnik Грузия 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T16:19+0400

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Грузия, большая часть населения которой православные христиане, празднует Светлое Воскресение Христово. Пасху ежегодно отмечают весной, но конкретной даты нет – она высчитывается по специальному церковному календарю. В этом году Пасха пришлась на 24 апреля.Воскресение Христово – один из самых древних и почитаемых церковных праздников. Пасха является памятью об искупительной жертве Иисуса Христа, о его смерти на кресте и чудесном воскресении.

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