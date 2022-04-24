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В результате стрельбы в стамбульском кафе один человек погиб – СМИ
В результате стрельбы в стамбульском кафе один человек погиб – СМИ
Турецкая полиция начала операцию по поимке нападавших, по факту инцидента было начато расследование 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T13:02+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Неизвестные устроили стрельбу в кафе в Стамбуле, один человек погиб, еще один ранен.Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу.По данным портала, полиция начала операцию по поимке нападавших, по факту инцидента было начато расследование.
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В результате стрельбы в стамбульском кафе один человек погиб – СМИ
13:02 24.04.2022 (обновлено: 13:08 24.04.2022)
Турецкая полиция начала операцию по поимке нападавших, по факту инцидента было начато расследование
ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Неизвестные устроили стрельбу в кафе в Стамбуле, один человек погиб, еще один ранен.
"Злоумышленники проникли в кафе Багджылар, открыли огонь, в результате чего один человек был убит, еще один ранен. Пострадавшего доставили в больницу", – сообщил портал Haberturk.
Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу.
По данным портала, полиция начала операцию по поимке нападавших, по факту инцидента было начато расследование.