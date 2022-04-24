https://sputnik-georgia.ru/20220424/v-rezultate-strelby-v-stambulskom-kafe-odin-chelovek-pogib--smi-266203616.html

В результате стрельбы в стамбульском кафе один человек погиб – СМИ

В результате стрельбы в стамбульском кафе один человек погиб – СМИ

Турецкая полиция начала операцию по поимке нападавших, по факту инцидента было начато расследование 24.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-24T13:02+0400

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ТБИЛИСИ, 24 апр — Sputnik. Неизвестные устроили стрельбу в кафе в Стамбуле, один человек погиб, еще один ранен.Отмечается, что пострадавшего доставили в больницу.По данным портала, полиция начала операцию по поимке нападавших, по факту инцидента было начато расследование.

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в мире, новости, происшествия, турция