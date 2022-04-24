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Знаменитый йогин Садхгуру посетит Грузию
Знаменитый йогин Садхгуру посетит Грузию
В Тбилиси выступление Садхгуру пройдет на английском языке с синхронным переводом 24.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-24T12:01+0400
2022-04-24T12:01+0400
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ТБИЛИСИ, 24 апр— Sputnik. Всемирно известный йогин Садхгуру (Джагги Васудев), отправившийся в 100-дневное путешествие на мотоцикле с миссией "Save Soil", 26 апреля посетит Грузию и в тот же день выступит с лекцией во Дворце спорта в Тбилиси."Спасем Почву" (Save Soil) – глобальное движение, инициированное Садхгуру, с целью преодоления кризиса почвы путем объединения людей со всего мира для защиты здоровья почвы, и поддержки лидеров всех стран в разработке национальной политики и действий, направленных на увеличение содержания органических веществ в обрабатываемой почве.Во время своего 100-дневного путешествия на мотоцикле в рамках данной кампании Садхгуру побывает в 26 странах Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. В общей сложности он преодолеет 30 тысяч километров, встречаясь на протяжении всего пути с защитниками окружающей среды и давая лекции.Так йогин уже побывал в Бирмингеме, Лондоне, Амстердаме, Берлине, Праге, Вене, Любляне, Риме, Женеве, Париже, Брюсселе, Кельне, Софии и Бухаресте.В Тбилиси выступление Садхгуру пройдет на английском языке с синхронным переводом.Садхгуру также выступит в мае на 15-й сессии Конференции стран-членов Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН 15). В том же месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе он призовет мировых лидеров к активным действиям по спасению почвенных ресурсов в их странах.Йогин, философ и мистик Садхгуру в Индии входит в число 50 самых влиятельных людей и награжден премией за "выдающиеся и исключительные заслуги". Садхгуру – просветленный мастер огромного потенциала. Он основатель благотворительного Фонда Иша, который проводит программы йоги по всему миру.Его инициативы были признаны во всем мире в качестве переломных для создания плана экономического развития, которое является экологически устойчивым. Садхгуру приглашали различные международные агентства, включая ООН, ЮНА, ЮНЕП, МСОП, КБОООН и ВЭФ для обсуждения глобальных решений экологических проблем мира.
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индия, грузия, новости, общество, тбилиси, в мире
Знаменитый йогин Садхгуру посетит Грузию
12:01 24.04.2022 (обновлено: 14:50 24.04.2022)
В Тбилиси выступление Садхгуру пройдет на английском языке с синхронным переводом
ТБИЛИСИ, 24 апр— Sputnik. Всемирно известный йогин Садхгуру (Джагги Васудев), отправившийся в 100-дневное путешествие на мотоцикле с миссией "Save Soil", 26 апреля посетит Грузию и в тот же день выступит с лекцией во Дворце спорта в Тбилиси.
"Спасем Почву" (Save Soil) – глобальное движение, инициированное Садхгуру, с целью преодоления кризиса почвы путем объединения людей со всего мира для защиты здоровья почвы, и поддержки лидеров всех стран в разработке национальной политики и действий, направленных на увеличение содержания органических веществ в обрабатываемой почве.
Во время своего 100-дневного путешествия на мотоцикле в рамках данной кампании Садхгуру побывает в 26 странах Европы, Центральной Азии и Ближнего Востока. В общей сложности он преодолеет 30 тысяч километров, встречаясь на протяжении всего пути с защитниками окружающей среды и давая лекции.
Так йогин уже побывал в Бирмингеме, Лондоне, Амстердаме, Берлине, Праге, Вене, Любляне, Риме, Женеве, Париже, Брюсселе, Кельне, Софии и Бухаресте.
В Тбилиси выступление Садхгуру пройдет на английском языке с синхронным переводом.
Садхгуру также выступит в мае на 15-й сессии Конференции стран-членов Конвенции ООН по борьбе с опустыниванием (КБО ООН 15). В том же месяце на Всемирном экономическом форуме в Давосе он призовет мировых лидеров к активным действиям по спасению почвенных ресурсов в их странах.
Йогин, философ и мистик Садхгуру в Индии входит в число 50 самых влиятельных людей и награжден премией за "выдающиеся и исключительные заслуги".
Садхгуру – просветленный мастер огромного потенциала. Он основатель благотворительного Фонда Иша, который проводит программы йоги по всему миру.
Его инициативы были признаны во всем мире в качестве переломных для создания плана экономического развития, которое является экологически устойчивым. Садхгуру приглашали различные международные агентства, включая ООН, ЮНА, ЮНЕП, МСОП, КБОООН и ВЭФ для обсуждения глобальных решений экологических проблем мира.