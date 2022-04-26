https://sputnik-georgia.ru/20220426/eks-prezident-gruzii-georgiy-margvelashvili-stanet-predsedatelem-natsdvizheniya-266235174.html

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем "Нацдвижения" – СМИ

Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем "Нацдвижения" – СМИ

Маргвелашвили получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T11:48+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщает "Рустави 2". По информации телеканала, он получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили, и партия уже приняла решение. Маргвелашвили стал президентом в 2013 году, будучи ставленником "Грузинской мечты". К концу своего президентского срока в 2018 году он вышел из-под контроля правящей партии, а последнее время открыто поддерживал оппозицию.

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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта