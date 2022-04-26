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Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем "Нацдвижения" – СМИ
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем "Нацдвижения" – СМИ
Маргвелашвили получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T11:48+0400
2022-04-26T11:48+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщает "Рустави 2". По информации телеканала, он получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили, и партия уже приняла решение. Маргвелашвили стал президентом в 2013 году, будучи ставленником "Грузинской мечты". К концу своего президентского срока в 2018 году он вышел из-под контроля правящей партии, а последнее время открыто поддерживал оппозицию.
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политика, грузия, новости, михаил саакашвили, грузинская мечта
Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем "Нацдвижения" – СМИ
11:48 26.04.2022 (обновлено: 12:00 26.04.2022)
Маргвелашвили получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Экс-президент Грузии Георгий Маргвелашвили станет председателем крупнейшей оппозиционной партии "Единое национальное движение", сообщает "Рустави 2".
По информации телеканала, он получил предложение от своего предшественника Михаила Саакашвили, и партия уже приняла решение.
Маргвелашвили стал президентом в 2013 году, будучи ставленником "Грузинской мечты". К концу своего президентского срока в 2018 году он вышел из-под контроля правящей партии, а последнее время открыто поддерживал оппозицию.