https://sputnik-georgia.ru/20220426/gruziya-poluchila-tekhnicheskoe-oborudovanie-dlya-borby-s-kiberprestupnostyu-266253081.html

Грузия получила техническое оборудование для борьбы с киберпреступностью

Грузия получила техническое оборудование для борьбы с киберпреступностью

В ближайшее время в Генеральной прокуратуре Грузии будет создано специальное подразделение прокуроров и следователе по борьбе с киберпреступностью 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T23:05+0400

2022-04-26T23:05+0400

2022-04-26T23:24+0400

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ираклий шотадзе

виртуальная грузия: интернет-свобода и кибербезопасность

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Генеральной прокуратуре Грузии, Министерству внутренних дел и Национальному бюро судебной экспертизы имени Левана Самхараули посольство США передало специальную лицензированную программу цифрового расследования и необходимое техническое оборудование, сообщает пресс-служба генпрокуратуры.Генеральный прокурор Грузии Ираклий Шотадзе отметил, что специальное техническое оснащение поможет правоохранительным органам в борьбе с киберпреступностью и будет способствовать их эффективной работе.Если вы стали жертвой кибератаки или владеете информацией о киберпреступлении МВД Грузии предлагает сообщить об этом на круглосуточную бесплатную горячую линию "112", по телефону 2 41 12 96 или по электронной почте сybercrime@mia.ge.В начале 2021 года МВД Грузии разработало пакет законодательных изменений по ужесточению наказаний за киберпреступления.Согласно изменениям в Уголовный кодекс Грузии добавили две новые статьи. Статья 286 (1), которая предусматривает ответственность в случае нарушения компьютерных данных и/или компьютерной системы с целью получения финансовой выгоды. Виновные в этом преступлении наказываются строже, чем другие киберпреступники.Также в Уголовный кодекс добавлена статья 286(2), которая предусматривает уголовную ответственность за создание поддельных компьютерных данных.

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грузия, новости, политика, ираклий шотадзе, виртуальная грузия: интернет-свобода и кибербезопасность