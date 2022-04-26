https://sputnik-georgia.ru/20220426/kak-oblegchit-bol-v-spine-fizioterapevt-nazval-chetyre-sposoba-266235756.html

Как облегчить боль в спине? Физиотерапевт назвал четыре способа

Как облегчить боль в спине? Физиотерапевт назвал четыре способа

Боль в спине – частая проблема людей, особенно тех, кто работает удаленно за компьютером 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T13:03+0400

2022-04-26T13:03+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Четыре метода облегчить боль в спине, проблему, которая активизировалась у людей с массовым переходом во время пандемии на удаленную работу, назвал физиотерапевт Майк Фрэй.Специалист считает, что сокращение физической активности вызывает множество проблем со здоровьем, в том числе и боли в спине. Однако есть несколько способов облегчить этот дискомфорт.Врач напоминает, что долгое сидение в одном положении оказывает негативное влияние на состояние опорно-двигательного аппарата. Чтобы избавиться от болей в спине, Фрэй рекомендует выбрать для работы жесткий стул с эргономичной спинкой. "Поставьте ноги ровно на пол, примите удобное положение в кресле и смотрите прямо на экран, он должен располагаться на высоте ваших глаз, это поможет держать осанку и не нагибаться к монитору, что позволит избежать болей в спине", – рассказал медик в беседе с The Sun.Активные движения в течение дня – также настоятельный совет физиотерапевта. По его словам, надо как можно больше ходить, даже во время телефонных звонков, а также устанавливать будильник, чтобы отрываться от работы, вставать и двигаться хотя бы раз в час.Еще одно упражнение, которое предлагает, специалист: надо лечь на пол, ноги согнуть, колени и ступни свести вместе, плечи прижать к полу. Следом надо раскинуть руки, чтобы тело приняло положение, похожее на букву "Т", и потихоньку начать наклонять колени из стороны в сторону, не отрывая плечи от пола. Физиотерапевт утверждает, что такие простые скручивания, при условии если выполнять их плавно и без резких рывков, обязательно помогут расслабить мышцы и позвоночник, что и приведет к облегчению боли.

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