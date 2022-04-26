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https://sputnik-georgia.ru/20220426/kakoy-segodnya-tserkovnyy-prazdnik-26-aprelya-2022-266158563.html
Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2022
Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2022
По православному церковному календарю 26 апреля 2022 чествуют Иверскую икону Божьей Матери 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T01:02+0400
2022-04-26T01:02+0400
религия
церковный праздник
календарь религиозных праздников
религиозный праздник
справки
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Так, согласно православному церковному календарю, 26 апреля 2022 отмечают день памяти священномученика Артемона, а также мучеников Крискента и Фомаиды. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.Иверская икона Божьей Матери По церковному календарю 26 апреля 2022 чевствуют Иверскую икону Божьей Матери – это переходной праздник, его отмечают на третий день после Пасхи. В 2022-м Светлое Воскресение Христово отметили 24 апреля. Согласно преданию, одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Божьей Матери, написал святой апостол и евангелист Лука по благословлению Пресвятой Богородицы еще во дни Ее земной жизни. Долгое время Иверская икона находилась в малоазийской Никее, а с начала XI века неотлучно пребывает в Иверском монастыре на святой горе Афон, в честь которого и получила свое название. Иверская икона Божьей Матери – прямое свидетельство тому, что Богоматерь взяла под свое святое заступничество весь род людской. Явившись чудесным образом на Афон, она стала щитом для всех, кто день и ночь молится на святой горе за весь род человеческий. Иверская икона – это один из самых удивительных по чудотворным проявлениям образов, проявляющих самые разные действия Богородицы в земных пределах – Заступницы и Хранительницы, Целительницы и Защитницы от всех напастей, исходящих и от стихий, и от человеческих пороков.Артемон ЛаодикийскийПо церковному календарю 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).Родился будущий святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником – святителем Сисинием они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес – некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303 году.КрискентПо церковному календарю 26 апреля поминают мученика Крискента, жившего в III веке в Мирах Ликийских.Происходил будущий святой из знатного рода. Однажды, когда жители города толпой шли в языческий храм, он стал проповедовать и убеждать их принять христианство. Об этом донесли правителю города.Когда Крискента привели к правителю, тот стал уговаривать святого, хотя бы для вида принести идолам жертву, а в душе оставаться христианином. Для мученика это было неприемлемо и после жестоких пыток его сожгли в пылающей печи.ФомаидаПо церковному календарю 26 апреля поминают мученицу Фомаиду. Родилась будущая святая в христианской семье в Александрии. Дева, воспитанная в благочестии, любила читать Священное Писание.В 15-летнем возрасте ее выдали замуж за рыболова. Молодые жили у родителей мужа, где Фомаиду любили за целомудрие, кротость и доброту. Свекор, плененный красотой юной снохи, стал склонять ее к греху, когда сын ушел на рыбную ловлю. Напрасно дева уговаривала обезумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде.Разъяренный твердостью снохи, он в безумии схватил меч и рассек деву надвое. А убийцу постигла кара Божья. Он ослеп и сам сознался в своем злодеянии. Произошло это в 476 году.ИмениныПо церковному календарю 26 апреля именины отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.Материал подготовлен на основе открытых источников
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религия , церковный праздник, календарь религиозных праздников, религиозный праздник, справки

Какой сегодня церковный праздник: 26 апреля 2022

01:02 26.04.2022
© Sputnik / Alexander ImedashviliШио-Мгвимский монастырь
Шио-Мгвимский монастырь - Sputnik Грузия, 1920, 26.04.2022
© Sputnik / Alexander Imedashvili
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По православному церковному календарю 26 апреля 2022 чествуют Иверскую икону Божьей Матери
Так, согласно православному церковному календарю, 26 апреля 2022 отмечают день памяти священномученика Артемона, а также мучеников Крискента и Фомаиды. Sputnik Грузия рассказывает, кем были эти святые и почему они упоминаются в церковном календаре.

Иверская икона Божьей Матери

По церковному календарю 26 апреля 2022 чевствуют Иверскую икону Божьей Матери – это переходной праздник, его отмечают на третий день после Пасхи. В 2022-м Светлое Воскресение Христово отметили 24 апреля.
Согласно преданию, одну из наиболее известных и почитаемых в православном мире икон Божьей Матери, написал святой апостол и евангелист Лука по благословлению Пресвятой Богородицы еще во дни Ее земной жизни.
© photo: Sputnik / M. Yurchenko / Перейти в фотобанкИверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла
Иверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
Иверская икона Божией Матери в церкви святых апостолов Петра и Павла
© photo: Sputnik / M. Yurchenko
/
Перейти в фотобанк
Долгое время Иверская икона находилась в малоазийской Никее, а с начала XI века неотлучно пребывает в Иверском монастыре на святой горе Афон, в честь которого и получила свое название.
Иверская икона Божьей Матери – прямое свидетельство тому, что Богоматерь взяла под свое святое заступничество весь род людской. Явившись чудесным образом на Афон, она стала щитом для всех, кто день и ночь молится на святой горе за весь род человеческий.
Иверская икона – это один из самых удивительных по чудотворным проявлениям образов, проявляющих самые разные действия Богородицы в земных пределах – Заступницы и Хранительницы, Целительницы и Защитницы от всех напастей, исходящих и от стихий, и от человеческих пороков.

Артемон Лаодикийский

По церковному календарю 26 апреля поминают священномученика Артемона Лаодикийского, жившего в III веке в области Лаодикия (Малая Азия).
Родился будущий святой в христианской семье и с малых лет служил в храме. Артемон был священником-старцем, когда император Диоклетиан (284-305) объявил гонения на христиан.
Собрав паству в церкви, вместе с другим праведником – святителем Сисинием они горячо убеждали людей оставаться твердыми в вере и не бояться угроз мучителей.
К храму в это время направлялся отряд язычников во главе с военачальником Патрикием. Выполняя императорский указ, они схватили старца Артемона и принуждали его принести языческие жертвы, но по молитвам святого в капище Асклепия ядовитые змеи погибли.
Старец с Божьей помощью совершил еще много чудес – некоторые жрецы уверовали в Христа. Язычники казнили его в 303 году.

Крискент

По церковному календарю 26 апреля поминают мученика Крискента, жившего в III веке в Мирах Ликийских.
© Sputnik / Alex ShlamovМонахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
Монахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии - Sputnik Грузия, 1920, 21.04.2022
Монахини. Торжественная церемония освящения мощей святой царицы Кетеван и передача их Православной церкви Грузии
© Sputnik / Alex Shlamov
Происходил будущий святой из знатного рода. Однажды, когда жители города толпой шли в языческий храм, он стал проповедовать и убеждать их принять христианство. Об этом донесли правителю города.
Когда Крискента привели к правителю, тот стал уговаривать святого, хотя бы для вида принести идолам жертву, а в душе оставаться христианином. Для мученика это было неприемлемо и после жестоких пыток его сожгли в пылающей печи.

Фомаида

По церковному календарю 26 апреля поминают мученицу Фомаиду. Родилась будущая святая в христианской семье в Александрии. Дева, воспитанная в благочестии, любила читать Священное Писание.
В 15-летнем возрасте ее выдали замуж за рыболова. Молодые жили у родителей мужа, где Фомаиду любили за целомудрие, кротость и доброту. Свекор, плененный красотой юной снохи, стал склонять ее к греху, когда сын ушел на рыбную ловлю. Напрасно дева уговаривала обезумевшего старика, напоминая ему о Страшном Суде.
Разъяренный твердостью снохи, он в безумии схватил меч и рассек деву надвое. А убийцу постигла кара Божья. Он ослеп и сам сознался в своем злодеянии. Произошло это в 476 году.

Именины

По церковному календарю 26 апреля именины отмечают Марфа, Марта, Георгий, Егор, Дмитрий и Феодосий.
Материал подготовлен на основе открытых источников
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