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КПП на границе между Азербайджаном и Грузией
КПП на границе между Азербайджаном и Грузией
Для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T20:08+0400
2022-04-26T20:08+0400
2022-04-26T20:08+0400
грузия
азербайджан
грузино-азербайджанские отношения
инфографика
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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 апреля утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе", подписанное в Баку 29 сентября 2021 года.ЖелезнодорожныйАвтомобильныеВ настоящее время из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы Азербайджана закрыты.В инфографике Sputnik Азербайджан показано расположение пропускных пунктов на грузино-азербайджанской границе.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.
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грузия, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения, инфографика, инфографика
КПП на границе между Азербайджаном и Грузией
Для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный
Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 апреля утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе", подписанное в Баку 29 сентября 2021 года.
"Беюк-Кесик" (Азербайджан) – "Гардабани" (Грузия).
"Красный мост" (Азербайджан) – "Красный мост" (Грузия);
"Мазымгара" (Азербайджан) – "Цодна" (Грузия);
"Ипек Йолу" (Азербайджан) – "Абрешумис Гза" (Грузия);
"Садахлы" (Азербайджан) – "Вахтангиси" (Грузия);
"Муганлы" (Азербайджан) – "Самтатцкаро" (Грузия).
В настоящее время из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы Азербайджана закрыты.
В инфографике Sputnik Азербайджан
показано расположение пропускных пунктов на грузино-азербайджанской границе.
Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.