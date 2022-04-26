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КПП на границе между Азербайджаном и Грузией

КПП на границе между Азербайджаном и Грузией

Для пересечения грузино-азербайджанской границы действуют шесть контрольно-пропускных пунктов, один из них железнодорожный 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T20:08+0400

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2022-04-26T20:08+0400

грузия

азербайджан

грузино-азербайджанские отношения

инфографика

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Президент Азербайджана Ильхам Алиев 14 апреля утвердил "Соглашение между правительствами Азербайджана и Грузии о пропускных пунктах на государственной границе", подписанное в Баку 29 сентября 2021 года.ЖелезнодорожныйАвтомобильныеВ настоящее время из-за пандемии COVID-19 сухопутные границы Азербайджана закрыты.В инфографике Sputnik Азербайджан показано расположение пропускных пунктов на грузино-азербайджанской границе.Грузия и Азербайджан установили дипломатические отношения 18 ноября 1992 года. Страны активно сотрудничают в сферах торговли, транспорта, энергетики, производства и логистики. Азербайджан входит в тройку основных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в январе-феврале 2022 года вырос на 49% по сравнению с аналогичным периодом 2021 года и составил 248,8 миллиона долларов, а экспорт из Грузии в Азербайджан вырос на 39,1%.

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грузия, азербайджан, грузино-азербайджанские отношения, инфографика, инфографика