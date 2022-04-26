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Лавров о перспективе переговоров России и Украины
Лавров о перспективе переговоров России и Украины
Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, заявил глава МИД РФ 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T19:27+0400
2022-04-26T19:27+0400
2022-04-26T19:27+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.Но то, как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя сам Зеленский, отказываясь подтверждать, что они получили новые предложения, это, конечно, удручает, пояснил Лавров.Он добавил, что "судя по всему, переговоры их особо не интересуют".Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, если в Киеве серьезно настроены на результат в переговорах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.Но если накачка Украины вооружением будет продолжаться, то переговоры едва ли будут иметь какой-то результат, заключил российский министр.Лавров подчеркнул, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ.Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.
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Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
в мире, новости, политика, сергей лавров, оон, обострение ситуации вокруг украины 2022
Лавров о перспективе переговоров России и Украины
Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, заявил глава МИД РФ
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Москва выступает за переговорный процесс по Украине, но Киев это сейчас, видимо, не интересует, переговоры вряд ли будут результативными, если Украину продолжат накачивать оружием, заявил глава МИД России Сергей Лавров в ходе пресс-конференции по итогам переговоров с генсеком ООН Антониу Гутеррешем.
"Что касается переговорных решений, да, мы за переговорные решения, как вы знаете, мы сразу же после того, как в начале марта президент Зеленский предложил переговоры, согласились", – сказал министр.
Но то, как вела себя украинская делегация на переговорах, как вел себя сам Зеленский, отказываясь подтверждать, что они получили новые предложения, это, конечно, удручает, пояснил Лавров.
Он добавил, что "судя по всему, переговоры их особо не интересуют".
Украине следует поскорее ответить на переданные Россией предложения по договору, если в Киеве серьезно настроены на результат в переговорах, заявил министр иностранных дел РФ Сергей Лавров.
"Если идет речь о серьезном настрое в рамках переговоров, то лучше бы они поскорее ответили на наши предложения, которые уже больше десяти дней находятся на их стороне, о которых, как выяснилось Зеленский не слышал", – сказал Лавров.
Но если накачка Украины вооружением будет продолжаться, то переговоры едва ли будут иметь какой-то результат, заключил российский министр.
Лавров подчеркнул, что как только западное оружие оказывается на территории Украины, оно становится законной целью для Вооруженных сил РФ.
Россия начала военную операцию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Для этого, по его словам, планируется провести "демилитаризацию и денацификацию Украины", предать суду всех военных преступников, ответственных за "кровавые преступления против мирных жителей" Донбасса.