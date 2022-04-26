https://sputnik-georgia.ru/20220426/lunnyy-kalendar-na-may-2022-blagopriyatnye-dni-266245274.html

Лунный календарь на май 2022: благоприятные дни

Лунный календарь на май 2022: благоприятные дни

Лунный - один из древнейших календарей на Земле - он основан на смене фаз Луны, которая влияет на все живое

2022-04-26T19:09+0400

2022-04-26T19:09+0400

2022-04-26T19:09+0400

лунный календарь

справки

луна

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Лунный календарь, став со временем настоящим предсказателем, помогает людям в организации и планировании жизни.Многие, на основе лунного календаря, и сегодня выбирают дни, благоприятные для свадьбы, посевных работ, шопинга, посещения салона красоты, для той или иной деятельности.Для тех, кто живет по лунному календарю, Sputnik Грузия рассказывает, какие дни в мае 2022 года благоприятны для свадьбы, стрижки или любой другой деятельности.Благоприятные дни в маеСамые благоприятные дни для свадьбы и венчания в мае – 5, 9, 10, 15, 16 и 21 число. Неблагоприятные: 2, 4, 7, 8, 12, 13, 14, 17, 19, 23 и 25 мая. Остальные дни в мае для венчания и свадьбы – нейтральны.Благоприятные дни для новых начинаний – 1, 7, 9, 13, 20, 21 и 24 мая. В эти дни можно смело приступать к реализации планов, новых дел, новых проектов, новой жизни. Любые начинания 2, 3, 4, 8, 10, 11, 12, 14, 17, 19, 22, 23 и 25 мая могут завершиться неудачно.Для смены места работы по лунному календарю благоприятные дни – 1, 9, 10, 13, 16, 20, 21 и 24 мая, а 2, 3, 4, 8, 11, 12, 15, 19, 22 и 25 числа от радикальных перемен лучше воздержаться.Для бизнеса или открытия нового дела благоприятные дни в мае: 1, 3, 5, 9, 12, 13, 20, 21 и 24 число. А вот 2, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 23 и 30 мая крайне нежелательное время для бизнес-деятельности.Благоприятные дни для денежных операций в мае: 1, 3, 5, 9, 12, 13, 16, 20, 21 и 24 числа. От проведения любых финансовых операций 2, 4, 8, 10, 11, 14 и 17 мая лучше отказаться.Самые благоприятные дни для операций с недвижимостью, в частности, аренды, обмена, покупки и продажи: 1, 7, 9, 13, 16, 20, 21, 24 и 25 мая. Самые неблагоприятные: 2, 3, 4, 8, 10, 11, 14, 17, 19, 22 и 23 мая.Для занятий научной деятельностью благоприятные дни – 1, 5, 9, 10, 13, 19, 20 и 22 мая, а неблагоприятные – 2, 4, 11 и 12 мая.Благоприятные дни для творчества: 1, 5, 6, 7, 9, 10, 12, 13, 15, 16, 20, 24 и 30 мая, а неблагоприятные – 2, 4, 11 и 23 мая.Для ремонта, уборки и других домашних дел наиболее благоприятные дни: 1, 3, 6, 8, 9, 13, 14, 15, 19, 20, 21, 23 и 24 мая. По лунному календарю 2, 4, 11, 12 и 16 мая от проведения таких работ лучше отказаться.Благоприятные дни для отдыха: 3, 6, 7, 9, 10, 15, 16, 21, 25 и 30 мая. Отдыхать категорически противопоказано 2, 4, 11, 13, 20, 23 и 24 мая.Для путешествий, самые благоприятные дни в мае: 1, 7, 8, 10, 13, 15, 16, 17, 19, 20 и 21 числа, а 2, 3, 4, 9, 11, 12, 14, 22, 24, 25 и 30 мая лучше остаться дома.Лунный календарь мая предрасполагает к физическим нагрузкам. Любые физические нагрузки следует исключить только 19 мая.Спорить или выяснять отношения в мае можно 5, 6, 10, 20, 21 и 22 мая. В остальные дни любые "разборки" лунный календарь советует отложить на более благоприятный период.Благоприятные дни для стрижкиДлинные и красивые волосы украшают любую женщину. Движение Луны влияет на рост и качество волос, а рекомендации лунного календаря стрижек в повседневной жизни помогут правильно за ними ухаживать и своевременно питать.По лунному календарю стрижек благоприятные дни для стрижки, окраски и укладки волос 4, 10, 11, 12, 16 и 21 мая.По лунному календарю стрижка на растущую Луну в благоприятные дни будет способствовать укреплению корней волос, улучшению их состояния и росту.На убывающую Луну стрижка в благоприятные дни по лунному календарю укрепит корни волос, но замедлит их рост.От проведения экспериментов и стрижки по лунному календарю лучше воздержаться 23, 5, 6, 9, 14, 15, 19, 20, 25 и 30 мая.Материал подготовлен на основе открытых источников

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лунный календарь, справки , луна