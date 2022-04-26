https://sputnik-georgia.ru/20220426/mamradze-k-antirossiyskim-sanktsiyam-gruziyu-tolkayut-destruktivnye-sily---video-266239407.html

Мамрадзе: к антироссийским санкциям Грузию толкают деструктивные силы – видео

Мамрадзе: к антироссийским санкциям Грузию толкают деструктивные силы – видео

К введению экономических санкций против России Грузию толкают деструктивные силы. Так считает политолог Петре Мамрадзе, который заявил об этом в эксклюзивном... 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T14:45+0400

2022-04-26T14:45+0400

2022-04-26T15:01+0400

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грузия

россия

экспертное мнение

петре мамрадзе

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По словам политолога, введение санкций против России принесет проблемы только Грузии, но никак не отразится экономически на стране-соседе."К санкциям подталкивают Грузию деструктивные силы, в интересы которых ее входит благо для нашей страны", – заявил Петре Мамрадзе.Руководство Грузии отказалось вводить экономические санкции против России, так как оно действует исходя из национальных интересов, заявил ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, грузия, россия, экспертное мнение, петре мамрадзе, видео