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Мамрадзе: к антироссийским санкциям Грузию толкают деструктивные силы – видео
Мамрадзе: к антироссийским санкциям Грузию толкают деструктивные силы – видео
К введению экономических санкций против России Грузию толкают деструктивные силы. Так считает политолог Петре Мамрадзе, который заявил об этом в эксклюзивном... 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T14:45+0400
2022-04-26T14:45+0400
2022-04-26T15:01+0400
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петре мамрадзе
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По словам политолога, введение санкций против России принесет проблемы только Грузии, но никак не отразится экономически на стране-соседе."К санкциям подталкивают Грузию деструктивные силы, в интересы которых ее входит благо для нашей страны", – заявил Петре Мамрадзе.Руководство Грузии отказалось вводить экономические санкции против России, так как оно действует исходя из национальных интересов, заявил ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.
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видео, мультимедиа, грузия, россия, экспертное мнение, петре мамрадзе, видео
Мамрадзе: к антироссийским санкциям Грузию толкают деструктивные силы – видео
14:45 26.04.2022 (обновлено: 15:01 26.04.2022)
К введению экономических санкций против России Грузию толкают деструктивные силы. Так считает политолог Петре Мамрадзе, который заявил об этом в эксклюзивном интервью Sputnik Грузия
По словам политолога, введение санкций против России принесет проблемы только Грузии, но никак не отразится экономически на стране-соседе.
"К санкциям подталкивают Грузию деструктивные силы, в интересы которых ее входит благо для нашей страны", – заявил Петре Мамрадзе.
Руководство Грузии отказалось вводить экономические санкции против России, так как оно действует исходя из национальных интересов, заявил ранее грузинский премьер-министр Ираклий Гарибашвили.