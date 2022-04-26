https://sputnik-georgia.ru/20220426/nazvan-srok-zapuska-gosprogrammy-o-stroitelstve-v-rassrochku-v-gruzii-266251399.html

Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии

Назван срок запуска госпрограммы о строительстве в рассрочку в Грузии

Участие в госпрограмме станет очень хорошей возможностью для частного сектора развивать свои возможности, заявил министр 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T22:17+0400

2022-04-26T22:17+0400

2022-04-26T22:31+0400

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ираклий карселадзе

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Масштабная правительственная программа строительства объектов общественной инфраструктуры в рассрочку будет запущена в мае, заявил министр регионального развития и инфраструктуры Ираклий Карселадзе.По инициативе премьера Ираклия Гарибашвили, правительство намерено выступить гарантом перед банками для строительных компаний, строящих для государства, а после в течение трех-пяти лет вернуть компаниям эти деньги. В рамках программы, например, будет построено новое здание для министерства экономики.По словам министра, на осуществление проекта предусмотрено выделение 2 миллиардов лари."В то же время это будет возможность для квалифицированных компаний получить еще больший оборот и, соответственно, принять активное участие в экономике. На май запланировано начало обмена соответствующей информацией, объявлениями", – сказал Карселадзе.Ранее премьер Гарибшвили анонсировал запуск программы на 18 апреля. Суммарный объем финансирования составляет около 2,5-3 миллиардов лари. На начальном этапе начнутся работы на сумму 2 миллиарда лари. Благодаря программе будут трудоустроены около 20 тысяч человек.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, экономика, новости, строительство, ираклий карселадзе