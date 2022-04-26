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Ника Мелия просит президента помиловать Саакашвили
Ника Мелия просит президента помиловать Саакашвили
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия обратился к главе государства... 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T11:31+0400
2022-04-26T11:31+0400
2022-04-26T11:56+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия обратился к главе государства Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента страны Михаила Саакашвили, об этом политик заявил на брифинге у руставской тюрьмы №12.На последнем заседании суда экс-президент Грузии пожаловался на неважное самочувствие и плохое лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Помощь медиков понадобилась подсудимому и во время процесса. В Пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.Мелия призвал международных партнеров предпринять активные шаги для обсуждения этого вопроса с правительством Грузии и президентом Зурабишвили.На брифинге выступила также мать третьего президента Грузии Гиули Аласания. По ее словам, необходимо незамедлительно вывезти Саакашвили из страны и поместить в медклинику, так как его состояние тяжелое."Требую как всегда, чтобы его незамедлительно вывезли из страны и уложили в соответствующую клинику. Его считают настолько всемогущим и чудотворным, поэтому думают, что он бессмертен", – сказала Аласания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
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грузия, политика, новости, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия обратился к главе государства Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента страны Михаила Саакашвили, об этом политик заявил на брифинге у руставской тюрьмы №12.
На последнем заседании суда экс-президент Грузии пожаловался на неважное самочувствие и плохое лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Помощь медиков понадобилась подсудимому и во время процесса. В Пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.
"Госпожа Саломе, с уважением, я имел возможность однажды встретиться с вами… У вас есть шанс обеспечить стабильное евроатлантическое и европейское будущее страны одним движением руки, самой дешевой и в то же время ценной ручкой, вы можете решить эту очень важную проблему", – сказал Ника Мелия.
Мелия призвал международных партнеров предпринять активные шаги для обсуждения этого вопроса с правительством Грузии и президентом Зурабишвили.
На брифинге выступила также мать третьего президента Грузии Гиули Аласания. По ее словам, необходимо незамедлительно вывезти Саакашвили из страны и поместить в медклинику, так как его состояние тяжелое.
"Требую как всегда, чтобы его незамедлительно вывезли из страны и уложили в соответствующую клинику. Его считают настолько всемогущим и чудотворным, поэтому думают, что он бессмертен", – сказала Аласания.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.