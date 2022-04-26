https://sputnik-georgia.ru/20220426/nika-meliya-prosit-prezidenta-pomilovat-saakashvili-266233863.html

Ника Мелия просит президента помиловать Саакашвили

Ника Мелия просит президента помиловать Саакашвили

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия обратился к главе государства... 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T11:31+0400

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2022-04-26T11:56+0400

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возвращение и арест саакашвили

михаил саакашвили

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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. Председатель самой крупной оппозиционной партии Грузии "Единое национальное движение" Ника Мелия обратился к главе государства Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать третьего президента страны Михаила Саакашвили, об этом политик заявил на брифинге у руставской тюрьмы №12.На последнем заседании суда экс-президент Грузии пожаловался на неважное самочувствие и плохое лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. Помощь медиков понадобилась подсудимому и во время процесса. В Пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.Мелия призвал международных партнеров предпринять активные шаги для обсуждения этого вопроса с правительством Грузии и президентом Зурабишвили.На брифинге выступила также мать третьего президента Грузии Гиули Аласания. По ее словам, необходимо незамедлительно вывезти Саакашвили из страны и поместить в медклинику, так как его состояние тяжелое."Требую как всегда, чтобы его незамедлительно вывезли из страны и уложили в соответствующую клинику. Его считают настолько всемогущим и чудотворным, поэтому думают, что он бессмертен", – сказала Аласания.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.

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грузия, политика, новости, возвращение и арест саакашвили, михаил саакашвили