https://sputnik-georgia.ru/20220426/novye-stadiony-i-infrastruktura-na-100-mln-lari--gruziya-gotovitsya-k-chempionatu-evropy-266244159.html
Новые стадионы и инфраструктура на 100 млн лари – Грузия готовится к чемпионату Европы
Новые стадионы и инфраструктура на 100 млн лари – Грузия готовится к чемпионату Европы
Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T18:29+0400
2022-04-26T18:29+0400
2022-04-26T18:29+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правительство Грузии выделит более 100 миллионов лари для восстановления спортивной инфраструктуры и строительства новых стадионов для проведения чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд (U-21), заявил министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе. Финальный турнир 24-го чемпионата Европы по футболу 2023 года среди молодежных команд (до 21 года) пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире примут участие 16 европейских команд. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния.Всего к чемпионату будет обустроено 12 объектов инфраструктуры в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.Предусмотренные программой проектно-строительные работы начнутся и в этом году.Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организаторы – Грузия и Румыния, сыграют в финальной стадии без прохождения квалификационного этапа.Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.
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футбол, спорт, грузия, новости, румыния, батуми, тбилиси, фонд муниципального развития, леван кобиашвили
Новые стадионы и инфраструктура на 100 млн лари – Грузия готовится к чемпионату Европы
Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Правительство Грузии выделит более 100 миллионов лари для восстановления спортивной инфраструктуры и строительства новых стадионов для проведения чемпионата Европы по футболу среди молодежных команд (U-21), заявил министр инфраструктуры Грузии Ираклий Карселадзе.
Финальный турнир 24-го чемпионата Европы по футболу 2023 года среди молодежных команд (до 21 года) пройдет в Грузии и Румынии с 21 июня по 8 июля. В турнире примут участие 16 европейских команд. Финальный матч молодежных команд Евро-2023 пройдет в Батуми, а матч открытия примет Румыния.
"С этой целью правительство Грузии приняло соответствующее постановление, в рамках которого Фонд муниципального развития Министерства регионального развития и инфраструктуры будет привлечен к реабилитации соответствующих стадионов, а также строительству новых стадионов, на что предусмотрено 100 миллионов лари", – сказал Карселадзе на брифинге в администрации правительства.
Всего к чемпионату будет обустроено 12 объектов инфраструктуры в дополнение к уже существующим. Согласно постановлению правительства, новые объекты появятся в Тбилиси, Сагурамо, Кутаиси, Цхалтубо, Кобулети и Батуми.
Предусмотренные программой проектно-строительные работы начнутся и в этом году.
Согласно регламенту чемпионата, обе страны-организаторы – Грузия и Румыния, сыграют в финальной стадии без прохождения квалификационного этапа.
Президент Федерации футбола Грузии Леван Кобиашвили заявил, что турнир подобного масштаба в Грузии еще не проводился.