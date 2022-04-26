https://sputnik-georgia.ru/20220426/obvinyaemykh-v-napadenii-na-politseyskogo-na-zapade-gruzii-otpravili-za-reshetku-266242090.html

Обвиняемых в нападении на полицейского на западе Грузии отправили за решетку

Обвиняемых в нападении на полицейского на западе Грузии отправили за решетку

Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T18:08+0400

2022-04-26T18:08+0400

2022-04-26T18:08+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сенакский районный суд избрал всем пятерым обвиняемым в нападении на полицейского заключение в качестве меры пресечения, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел 24 апреля. На полицейского Георгия Сичинава напали несколько человек. Двоих нападавших смог задержать сам Сичинава, после его коллеги идентифицировали и задержали еще трех нападавших.Следствие по делу ведется по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия, преступность в грузии