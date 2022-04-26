https://sputnik-georgia.ru/20220426/obvinyaemykh-v-napadenii-na-politseyskogo-na-zapade-gruzii-otpravili-za-reshetku-266242090.html
Обвиняемых в нападении на полицейского на западе Грузии отправили за решетку
Обвиняемых в нападении на полицейского на западе Грузии отправили за решетку
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T18:08+0400
2022-04-26T18:08+0400
2022-04-26T18:08+0400
происшествия
новости
грузия
преступность в грузии
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_5493c101daa5dfb7d8ffbc226f33f5f1.jpg
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сенакский районный суд избрал всем пятерым обвиняемым в нападении на полицейского заключение в качестве меры пресечения, сообщает телеканал "Рустави 2".Инцидент произошел 24 апреля. На полицейского Георгия Сичинава напали несколько человек. Двоих нападавших смог задержать сам Сичинава, после его коллеги идентифицировали и задержали еще трех нападавших.Следствие по делу ведется по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/0b/0c/262007544_0:0:2048:1537_1920x0_80_0_0_e85d2fe3a2dac7b1e17ab26c102d1d5d.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
происшествия, новости, грузия, преступность в грузии
Обвиняемых в нападении на полицейского на западе Грузии отправили за решетку
Задержанным грозит наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Сенакский районный суд избрал всем пятерым обвиняемым в нападении на полицейского заключение в качестве меры пресечения, сообщает телеканал "Рустави 2".
По данным телеканала, защита обвиняемых требовала отпустить их под залог в размере 50 тысяч лари (около 16,5 тысячи долларов) для каждого, но судья удовлетворил ходатайство прокуратуры.
Инцидент произошел 24 апреля. На полицейского Георгия Сичинава напали несколько человек. Двоих нападавших смог задержать сам Сичинава, после его коллеги идентифицировали и задержали еще трех нападавших.
Следствие по делу ведется по статье "Сопротивление, угроза или насилие в отношении лица, охраняющего общественный порядок, или иного представителя власти", что предусматривает наказание в виде лишения свободы на срок от двух до семи лет.