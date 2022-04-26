https://sputnik-georgia.ru/20220426/posle-pokupki-twitter-maskom-belyy-dom-boitsya-vozvrascheniya-trampa-v-sotsset--cnbc-266231641.html

После покупки Twitter Маском Белый дом боится возвращения Трампа в соцсеть – CNBC

После покупки Twitter Маском Белый дом боится возвращения Трампа в соцсеть – CNBC

Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T10:28+0400

2022-04-26T10:28+0400

2022-04-26T10:28+0400

сша

илон маск

twitter

в мире

новости

джо байден

барак обама

spacex

tesla

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/07e5/03/08/251109815_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_b39bfc3e464f019f31cc67165b63dadb.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. В администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что приобретение бизнесменом и изобретателем Илоном Маском компании Twitter повлечет за собой возвращение в принадлежащую ей одноименную соцсеть экс-президента, республиканца Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC.Знаменитый предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов.Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии намеченных на текущий год промежуточных выборов в конгресс США, а также предстоящих в 2024 году президентских выборов.Более того, в Белом доме не исключают, что Маск может разрешит Трампу и связанным с ним республиканским политикам восстановить доступ к Twitter, которого экс-президент США был лишен в течение долгого времени. Опасения по поводу такой перспективы выражают ближайшие соратники Джо Байдена, в том числе Барак Обама.Что касается самого Трампа, то бывший глава государства ранее заявил, что не намерен возвращаться в Twitter и продолжит оставаться в основанной им социальной сети TRUTH Social.Напомним, что Трампа заблокировали на ведущих социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.

сша

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

сша, илон маск, twitter, в мире, новости, джо байден, барак обама, spacex, tesla