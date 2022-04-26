https://sputnik-georgia.ru/20220426/posle-pokupki-twitter-maskom-belyy-dom-boitsya-vozvrascheniya-trampa-v-sotsset--cnbc-266231641.html
После покупки Twitter Маском Белый дом боится возвращения Трампа в соцсеть – CNBC
После покупки Twitter Маском Белый дом боится возвращения Трампа в соцсеть – CNBC
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T10:28+0400
2022-04-26T10:28+0400
2022-04-26T10:28+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik. В администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что приобретение бизнесменом и изобретателем Илоном Маском компании Twitter повлечет за собой возвращение в принадлежащую ей одноименную соцсеть экс-президента, республиканца Дональда Трампа, сообщает телеканал CNBC.Знаменитый предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов.Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии намеченных на текущий год промежуточных выборов в конгресс США, а также предстоящих в 2024 году президентских выборов.Более того, в Белом доме не исключают, что Маск может разрешит Трампу и связанным с ним республиканским политикам восстановить доступ к Twitter, которого экс-президент США был лишен в течение долгого времени. Опасения по поводу такой перспективы выражают ближайшие соратники Джо Байдена, в том числе Барак Обама.Что касается самого Трампа, то бывший глава государства ранее заявил, что не намерен возвращаться в Twitter и продолжит оставаться в основанной им социальной сети TRUTH Social.Напомним, что Трампа заблокировали на ведущих социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, илон маск, twitter, в мире, новости, джо байден, барак обама, spacex, tesla
После покупки Twitter Маском Белый дом боится возвращения Трампа в соцсеть – CNBC
Основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов
ТБИЛИСИ, 26 апр – Sputnik.
В администрации американского лидера Джо Байдена опасаются, что приобретение бизнесменом и изобретателем Илоном Маском компании Twitter повлечет за собой возвращение в принадлежащую ей одноименную соцсеть экс-президента, республиканца Дональда Трампа, сообщает
телеканал CNBC.
Знаменитый предприниматель, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск приобрел Twitter за 44 миллиарда долларов.
Отмечается, что администрация Байдена внимательно наблюдает за ходом заключения сделки по Twitter, опасаясь, что переход компании в руки Маска повлечет за собой всплеск дезинформации в принадлежащей компании социальной сети.
Это, в свою очередь, может отрицательно сказаться на позициях Демократической партии в преддверии намеченных на текущий год промежуточных выборов в конгресс США, а также предстоящих в 2024 году президентских выборов.
Более того, в Белом доме не исключают, что Маск может разрешит Трампу и связанным с ним республиканским политикам восстановить доступ к Twitter, которого экс-президент США был лишен в течение долгого времени.
Опасения по поводу такой перспективы выражают ближайшие соратники Джо Байдена, в том числе Барак Обама.
Что касается самого Трампа, то бывший глава государства ранее заявил, что не намерен возвращаться в Twitter и продолжит оставаться в основанной им социальной сети TRUTH Social.
Напомним, что Трампа заблокировали на ведущих социальных платформах после того, как он отказался признать поражение на выборах 2020 года, а его сторонники пошли на штурм Капитолия.