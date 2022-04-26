https://sputnik-georgia.ru/20220426/postnye-dni-v-mae-2022-chto-mozhno-i-nelzya-est-266236438.html

Постные дни в мае 2022: что можно и нельзя есть?

Постные дни в мае 2022: что можно и нельзя есть?

По церковному календарю, в году четыре многодневных и три однодневных поста – православные также постятся по средам и пятницам в течение всего года, кроме Святок и сплошных седмиц

2022-04-26T13:20+0400

2022-04-26T13:20+0400

2022-04-26T13:20+0400

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Пост помогает очиститься от грехов и духовно развиваться через молитвы и покаяние, самоограничение в пище и развлечениях, а также воздержание от страстей и пороков.Sputnik Грузия рассказывает о постных днях в мае, что можно есть по дням, а также о календаре питания на этот месяц.Постные дни в мае 2022По церковному календарю многодневных постов в мае нет, поэтому поститься верующие будут только по средам и пятницам. В среду постный день установлен как воспоминание предательства Спасителя Иудой, а в пятницу – в память крестных страданий и смерти Иисуса.Постные дни в мае выпадают на 4, 6, 11, 13, 18, 20, 25 и 27 числа.По строгости в православии есть пять степеней поста: полное воздержание от пищи, сухоядение, горячая еда без масла, горячая пища с растительным маслом и вкушение рыбы. Соблюдать более строгую степень поста в определенные постные дни, чем установлено, можно с благословения священника.Что можно есть по днямВ постные дни нельзя есть мясные и молочные продукты, яйца. В постные дни также нельзя пить алкогольные напитки. В постные дни в мае можно есть растительную пищу, включая овощи и фрукты. В постные дни в мае можно также есть рыбу и рыбные продукты.Строго поститься нельзя тяжело больным, военным, путешественникам, рабочим, людям, занимающимся тяжелым физическим трудом, беременным женщинам и кормящим матерям, а также детям до семи лет.Материал подготовлен на основе открытых источников

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