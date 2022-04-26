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Саломе Зурабишвили отправилась на похороны Мадлен Олбрайт
Саломе Зурабишвили отправилась на похороны Мадлен Олбрайт
Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в конце марта в возрасте 84 лет 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T13:38+0400
2022-04-26T13:38+0400
2022-04-26T14:23+0400
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в похоронах бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в Вашингтоне, информацию распространяет президентская администрация.По информации администрации, на церемонии выступят действующий президент США Джо Байден, экс-президент Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и члены семьи покойной."Президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в приеме в честь Мадлен Олбрайт, который пройдет в Институте мира США в Вашингтоне", – говорится в сообщении.Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
сша, новости, грузия, мадлен олбрайт, джо байден, билл клинтон, саломе зурабишвили
Саломе Зурабишвили отправилась на похороны Мадлен Олбрайт
13:38 26.04.2022 (обновлено: 14:23 26.04.2022)
Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в конце марта в возрасте 84 лет
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в похоронах бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в Вашингтоне, информацию распространяет президентская администрация.
"Президент Грузии начала рабочий визит в США. Саломе Зурабишвили приглашена в Вашингтон для участия в похоронной церемонии бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт, которая состоится в Вашингтонском соборе", – говорится в сообщении.
По информации администрации, на церемонии выступят действующий президент США Джо Байден, экс-президент Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и члены семьи покойной.
"Президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в приеме в честь Мадлен Олбрайт, который пройдет в Институте мира США в Вашингтоне", – говорится в сообщении.
Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет.