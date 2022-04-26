https://sputnik-georgia.ru/20220426/salome-zurabishvili-otpravilas-na-pokhorony-madlen-olbrayt-266237792.html

Саломе Зурабишвили отправилась на похороны Мадлен Олбрайт

Саломе Зурабишвили отправилась на похороны Мадлен Олбрайт

Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась в конце марта в возрасте 84 лет 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T13:38+0400

2022-04-26T13:38+0400

2022-04-26T14:23+0400

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мадлен олбрайт

джо байден

билл клинтон

саломе зурабишвили

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Президент Грузии Саломе Зурабишвили примет участие в похоронах бывшего госсекретаря США Мадлен Олбрайт в Вашингтоне, информацию распространяет президентская администрация.По информации администрации, на церемонии выступят действующий президент США Джо Байден, экс-президент Билл Клинтон, бывший госсекретарь Хиллари Клинтон и члены семьи покойной."Президент Грузии вместе с мировыми лидерами примет участие в приеме в честь Мадлен Олбрайт, который пройдет в Институте мира США в Вашингтоне", – говорится в сообщении.Первая женщина-госсекретарь США Мадлен Олбрайт скончалась 23 марта в возрасте 84 лет.

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сша, новости, грузия, мадлен олбрайт, джо байден, билл клинтон, саломе зурабишвили