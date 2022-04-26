https://sputnik-georgia.ru/20220426/sudno-pod-flagom-marshallovykh-ostrovov-oshtrafovali-v-gruzii--266238979.html

Судно под флагом Маршалловых Островов оштрафовали в Грузии

Судно под флагом Маршалловых Островов оштрафовали в Грузии

С судна в море вылили хозяйственные воды, отмечают в ведомстве 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T14:41+0400

2022-04-26T14:41+0400

2022-04-26T14:41+0400

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Грузовое судно, плавающее под флагом Маршалловых Островов, было оштрафовано на 65 тысяч лари (21,4 тысячи долларов) за загрязнение Черного моря в акватории Грузии, говорится в пресс-релизе Департамента надзора охраны окружающей среды.По данным ведомства, с судна в море вылили хозяйственные воды. По факту административного нарушения был составлен протокол, и капитана корабля обязали выплатить штраф.Судно получило право на свободное плавание после выплаты административного штрафа.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

министерство охраны окружающей среды и сельского хозяйства грузии, грузия, новости, общество