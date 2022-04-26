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Таможенники Эстонии задержали груз кокаина на сумму около полумиллиарда

Таможенники Эстонии задержали груз кокаина на сумму около полумиллиарда

Наркотики были обнаружены в контейнерах с бананами, прибывшими из Эквадора 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T07:32+0400

2022-04-26T07:32+0400

2022-04-26T07:32+0400

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Груз кокаина на сумму около полумиллиарда евро задержан в Таллине сотрудниками Налогово-таможенного департамента Эстонии (НТД) в сотрудничестве с голландской полицией, финской таможней и Европолом задержали в Таллине, сообщила пресс-служба НТД.Сотрудники департамента обнаружили наркотики в ходе проверке рефрижераторных контейнеров в таллинском порту Мууга."В контейнерах находились бананы, прибывшие из Эквадора. В ходе проверки обнаружены 72 черных мешка, в которых найдено более трех тысяч упакованных в пленку и заклеенных клейкой лентой пачек с твердым порошком белого цвета. Экспресс-тест белого порошка дал положительную реакцию на кокаин", – цитирует сообщение НТД РИА Новости.НТД получил от финской таможни и голландской полиции информацию о возможной контрабандной торговле кокаином. Груз корабля составляли контейнеры, страна назначения большей части которых была Российская Федерация.Это один из самых больших грузов кокаина, изъятых в регионах стран Балтии и стран Северной Европы. Его розничная стоимость была бы около полумиллиарда евро, отмечает таможня.

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в мире, новости, происшествия, эстония, кокаин