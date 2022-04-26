https://sputnik-georgia.ru/20220426/voyny-ne-budet---vitse-premer-gruzii-266243245.html

"Войны не будет" – вице-премьер Грузии

"Войны не будет" – вице-премьер Грузии

Цулукиани назвала заявления Арестовича оскорбительными 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T17:28+0400

2022-04-26T17:28+0400

2022-04-26T17:52+0400

грузинская мечта

единое нацдвижение

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михаил саакашвили

тея цулукиани

алексей арестович

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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Нынешние власти Грузии не допустят войны на территории страны и продолжат курс стабильного развития, заявила вице-премьер Тея Цулукиани, комментируя заявление советника главы офиса президента Украины Алексея Арестовича.Ранее Арестович заявил, что ни нынешнее руководство Молдовы, ни тем более руководство Грузии, "это не люди войны". По его словам, для руководства Молдовы и Грузии война – это ужас, с которым они не хотят столкнуться. Сделать это смог бы экс-президент Грузии Михаил Саакашвили, подчеркнул Арестович.По ее словам, нынешние власти Грузии сделают все возможное, чтобы ни одна пуля в стране не была выпущена."Наша независимость, государственность и тот мир, которые сегодня имеют огромную ценность, добыты кровью. Мы больше не хотим этой крови. Мы работаем для того, чтобы в этой стране были минимум те условия, которые есть сегодня – хрупкий мир, но мир, и мы должны еще больше укрепить его", – отметила Цулукиани.Вице-премьер назвала заявления Арестовича оскорбительными, которые, по словам Цулукиани, практически до конца шифрует самую крупную оппозиционную партию "Единое национальное движение", основателем которой является Саакашвили."Сегодня господин Арестович подтверждает, что если бы Саакашвили был бы у власти, Грузия была бы окутана в пламени войны. Это именно то, чего мы не сделаем. Наша политика – войны не будет", – отметила она.Основанная Саакашвили партия "Единое национальное движение" и ее соратники резко критикуют власти за отказ вводить санкции против РФ из-за спецоперации на Украине. Правящая партия объясняет решение тем, что от санкций пострадает только сама Грузия, и обвиняет этих оппозиционеров в попытке втянуть страну в войну.

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грузинская мечта, единое нацдвижение, грузия, украина, новости, политика, михаил саакашвили, тея цулукиани, алексей арестович