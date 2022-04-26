https://sputnik-georgia.ru/20220426/vystavka-gruzinskoe-iskusstvo-ot-xx-veka-do-nashikh-dney-otkryvaetsya-v-tbilisi-266235270.html
Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней" открывается в Тбилиси
Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней" открывается в Тбилиси
Грузинское изобразительное искусство, встречи с художниками и мероприятия для детей – Нацмузей предлагает интересную программу 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T12:45+0400
2022-04-26T12:45+0400
2022-04-26T12:45+0400
национальный музей грузии
культура
грузия
новости
тбилиси
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней", произведения из частных коллекций, откроется в Национальном музее Грузии 27 апреля и продолжится до 22 мая.В музее 5 мая состоится выставка Гоги Хоштария, которая рассказывает о периоде от Пиросмани до постмодернистов. А 12 мая пройдет встреча с художником Гурамом Цибашвили. Он побеседует о периоде в истории Грузии, когда и стране, и грузинскому искусству пришлось пережить большие перемены.Запланированы мероприятия и для детей – 2 мая желающие смогут нарисовать в музее животный мир и растения. Мастер-класс для младшего поколения пройдет и 15 мая во время встречи с Анкой Бочоришвили. Художница познакомит детей со спецификой рисования на разных материалах и фактурах.
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Sputnik Грузия
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+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
национальный музей грузии, культура, грузия, новости, тбилиси
Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней" открывается в Тбилиси
Грузинское изобразительное искусство, встречи с художниками и мероприятия для детей – Нацмузей предлагает интересную программу
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней", произведения из частных коллекций, откроется в Национальном музее Грузии 27 апреля и продолжится до 22 мая.
На экспозиции будут представлены уникальные работы грузинских художников, большинство из которых будут выставлены впервые. Также посетители смогут встретиться с художницей Ириной Попиашвили, которая расскажет, как происходит создание коллекций для выставок.
В музее 5 мая состоится выставка Гоги Хоштария, которая рассказывает о периоде от Пиросмани до постмодернистов. А 12 мая пройдет встреча с художником Гурамом Цибашвили. Он побеседует о периоде в истории Грузии, когда и стране, и грузинскому искусству пришлось пережить большие перемены.
Запланированы мероприятия и для детей – 2 мая желающие смогут нарисовать в музее животный мир и растения. Мастер-класс для младшего поколения пройдет и 15 мая во время встречи с Анкой Бочоришвили. Художница познакомит детей со спецификой рисования на разных материалах и фактурах.