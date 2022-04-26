https://sputnik-georgia.ru/20220426/vystavka-gruzinskoe-iskusstvo-ot-xx-veka-do-nashikh-dney-otkryvaetsya-v-tbilisi-266235270.html

Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней" открывается в Тбилиси

Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней" открывается в Тбилиси

Грузинское изобразительное искусство, встречи с художниками и мероприятия для детей – Нацмузей предлагает интересную программу 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T12:45+0400

2022-04-26T12:45+0400

2022-04-26T12:45+0400

национальный музей грузии

культура

грузия

новости

тбилиси

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/23727/12/237271265_0:98:2000:1223_1920x0_80_0_0_fec7dbf89ec125c124b4b6a54b93566e.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Выставка "Грузинское искусство от XX века до наших дней", произведения из частных коллекций, откроется в Национальном музее Грузии 27 апреля и продолжится до 22 мая.В музее 5 мая состоится выставка Гоги Хоштария, которая рассказывает о периоде от Пиросмани до постмодернистов. А 12 мая пройдет встреча с художником Гурамом Цибашвили. Он побеседует о периоде в истории Грузии, когда и стране, и грузинскому искусству пришлось пережить большие перемены.Запланированы мероприятия и для детей – 2 мая желающие смогут нарисовать в музее животный мир и растения. Мастер-класс для младшего поколения пройдет и 15 мая во время встречи с Анкой Бочоришвили. Художница познакомит детей со спецификой рисования на разных материалах и фактурах.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

национальный музей грузии, культура, грузия, новости, тбилиси