https://sputnik-georgia.ru/20220426/wings-for-life-world-run-priglashaet-begunov-na-blagotvoritelnyy-zabeg-266239208.html

Wings for Life World Run приглашает бегунов на благотворительный забег

Wings for Life World Run приглашает бегунов на благотворительный забег

Сумму традиционно перечислят на медицинские и клинические исследования повреждений спинного мозга 26.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-26T16:41+0400

2022-04-26T16:41+0400

2022-04-26T16:41+0400

wings for life

грузия

новости

общество

бег

/html/head/meta[@name='og:title']/@content /html/head/meta[@name='og:description']/@content

https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24034/64/240346409_0:104:2001:1229_1920x0_80_0_0_216c0e0b4656c108301cf2fa0aa86b75.jpg

ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Благотворительный забег приглашает грузинских участников на ежегодное событие Wings for Life World Run, которое состоится на тбилисском стадионе "Динамо" 8 мая.Wings for Life World Run – это единственный в своем роде марафон, который не имеет конкретной дистанции и стандартного финиша. Спустя полчаса после старта, вслед за участниками отправляется специальная финиш-машина, скорость которой не должна превышать 25 километров в час. Победителем считается тот марафонец, который к приезду машины преодолеет наибольшую дистанцию.В этом году желающие принять участие смогут зарегистрироваться с помощью аппликации, которая теперь доступна и на грузинском языке. Для этого необходимо скачать специальное приложение и пройти регистрацию.Стоимость участия в забеге эквивалент восьми евро в лари. Сумма традиционно будет перечислена в благотворительный фонд Wings for Life, который спонсирует медицинские и клинические исследования повреждений спинного мозга.Марафонцем может стать любой желающий в возрасте старше 18 лет – спортсмен, любитель или участник с ограниченными возможностями здоровья как индивидуально, так и от имени организации.Индивидуальная регистрация на забег завершается 8 мая, корпоративная – 6 мая.

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Новости

ru_GE

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

wings for life, грузия, новости, общество, бег