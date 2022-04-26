https://sputnik-georgia.ru/20220426/wings-for-life-world-run-priglashaet-begunov-na-blagotvoritelnyy-zabeg-266239208.html
Wings for Life World Run приглашает бегунов на благотворительный забег
Wings for Life World Run приглашает бегунов на благотворительный забег
Сумму традиционно перечислят на медицинские и клинические исследования повреждений спинного мозга 26.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-26T16:41+0400
2022-04-26T16:41+0400
2022-04-26T16:41+0400
wings for life
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общество
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ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Благотворительный забег приглашает грузинских участников на ежегодное событие Wings for Life World Run, которое состоится на тбилисском стадионе "Динамо" 8 мая.Wings for Life World Run – это единственный в своем роде марафон, который не имеет конкретной дистанции и стандартного финиша. Спустя полчаса после старта, вслед за участниками отправляется специальная финиш-машина, скорость которой не должна превышать 25 километров в час. Победителем считается тот марафонец, который к приезду машины преодолеет наибольшую дистанцию.В этом году желающие принять участие смогут зарегистрироваться с помощью аппликации, которая теперь доступна и на грузинском языке. Для этого необходимо скачать специальное приложение и пройти регистрацию.Стоимость участия в забеге эквивалент восьми евро в лари. Сумма традиционно будет перечислена в благотворительный фонд Wings for Life, который спонсирует медицинские и клинические исследования повреждений спинного мозга.Марафонцем может стать любой желающий в возрасте старше 18 лет – спортсмен, любитель или участник с ограниченными возможностями здоровья как индивидуально, так и от имени организации.Индивидуальная регистрация на забег завершается 8 мая, корпоративная – 6 мая.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
wings for life, грузия, новости, общество, бег
Wings for Life World Run приглашает бегунов на благотворительный забег
Сумму традиционно перечислят на медицинские и клинические исследования повреждений спинного мозга
ТБИЛИСИ, 26 апр — Sputnik. Благотворительный забег приглашает грузинских участников на ежегодное событие Wings for Life World Run, которое состоится на тбилисском стадионе "Динамо" 8 мая.
Wings for Life World Run
– это единственный в своем роде марафон, который не имеет конкретной дистанции и стандартного финиша. Спустя полчаса после старта, вслед за участниками отправляется специальная финиш-машина, скорость которой не должна превышать 25 километров в час.
Победителем считается тот марафонец, который к приезду машины преодолеет наибольшую дистанцию.
В этом году желающие принять участие смогут зарегистрироваться с помощью аппликации, которая теперь доступна и на грузинском языке. Для этого необходимо скачать специальное приложение и пройти регистрацию.
Стоимость участия в забеге эквивалент восьми евро в лари. Сумма традиционно будет перечислена в благотворительный фонд Wings for Life, который спонсирует медицинские и клинические исследования повреждений спинного мозга.
Марафонцем может стать любой желающий в возрасте старше 18 лет – спортсмен, любитель или участник с ограниченными возможностями здоровья как индивидуально, так и от имени организации.
Индивидуальная регистрация на забег завершается 8 мая, корпоративная – 6 мая.