https://sputnik-georgia.ru/20220427/chast-zhiteley-tbilisi-ostanetsya-bez-elektrichestva-kogo-kosnetsya-ogranichenie-266257764.html

Часть жителей Тбилиси останется без электричества: кого коснется ограничение?

Часть жителей Тбилиси останется без электричества: кого коснется ограничение?

"Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T11:12+0400

2022-04-27T11:12+0400

2022-04-27T11:12+0400

электроэнергия

грузия

новости

общество

теласи

церовани

натахтари

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Подача электроэнергии для части жителей Тбилиси будет временно ограничена 27 апреля в связи с проведением различных работ, сообщает электрораспределительная компания "Теласи"."Теласи", которая обслуживает столицу Грузии, опубликовала график отключения электроэнергии.С 10:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена жителям следующих улиц: Сопели Дигоми – Мурадина Фридона, Хатаети, Хьюго Хуберта, Тринадцати сирийских отцов и прилегающих улиц.С 11:00 до 17:00 подача электроэнергии будет ограничена в селах Мцхетского района – Церовани, Натахтари, Чардахи, Горовани, Мисакциели и прилегающих селах.Сразу же после завершения ремонтных работ подача электроэнергии будет восстановлена, отмечают в компании.

церовани

натахтари

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электроэнергия, грузия, новости, общество, теласи, церовани, натахтари