https://sputnik-georgia.ru/20220427/chto-zhdet-saakashvili--narodnyy-zaschitnik-predlozhila-neskolko-variantov-resheniya-voprosa-266271794.html
Что ждет Саакашвили? Народный защитник предложила несколько вариантов решения вопроса
Что ждет Саакашвили? Народный защитник предложила несколько вариантов решения вопроса
Государство обязано оказать надлежащую медицинскую помощь Саакашвили, считает Ломджария 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T20:01+0400
2022-04-27T20:01+0400
2022-04-27T20:19+0400
грузия
новости
общество
нино ломджария
михаил саакашвили
саломе зурабишвили
тбилиси
украина
батуми
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24755/12/247551295_0:0:2048:1153_1920x0_80_0_0_c8319ccf6fcfc22d16c163b2edbb70af.jpg
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария рекомендует сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента Михаила Саакашвили, об этом она заявила на брифинге в среду.На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.Она также обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, администрация которой заинтересована в решении этого вопроса. Омбудсмен предостерегла власти от опасности нарушения Европейской конвенции по правам человека в отношении экс-президента."Саакашвили не оказывается надлежащая медицинская помощь, и его состояние ухудшается. Если государство не примет встречных шагов, это будет равносильно бесчеловечному обращению и налицо будет нарушение третьей статьи Конвенции (Европейская конвенция по правам человека - ред.)", - сказала Ломджария.Выход из ситуацииПо словам Ломджария, есть несколько различных вариантов решения вопроса. Среди них: отсрочка исполнения приговора по состоянию здоровья, передача Саакашвили другой стране, где он будет отбывать наказание, также остается вариант с помилованием.Она также отметила, что информация, которую она получила от врачей о состоянии здоровья Саакашвили, действительно тревожна и критически тяжела.Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.
тбилиси
украина
батуми
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
2022
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Новости
ru_GE
https://cdnn1.img.sputnik-georgia.com/img/24755/12/247551295_110:0:1930:1365_1920x0_80_0_0_74c9020c4278bc44771c779fd6e698c9.jpg
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, новости, общество, нино ломджария, михаил саакашвили, саломе зурабишвили , тбилиси, украина, батуми
Что ждет Саакашвили? Народный защитник предложила несколько вариантов решения вопроса
20:01 27.04.2022 (обновлено: 20:19 27.04.2022)
Государство обязано оказать надлежащую медицинскую помощь Саакашвили, считает Ломджария
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Народный защитник Грузии Нино Ломджария рекомендует сформировать группу врачей, которая решит, где и в какой форме лучше лечить экс-президента Михаила Саакашвили, об этом она заявила на брифинге в среду.
На последнем заседании суда в середине апреля экс-президент Грузии пожаловался на плохое самочувствие и некачественное лечение. По словам Саакашвили, он практически не может принимать пищу и из-за этого похудел на 12 кг. В пенитенциарной службе информацию о недостаточном медицинском обслуживании заключенного опровергли.
"Моя рекомендация будет, чтобы государство выполнило рекомендации и свои обязанности и обеспечило пациенту лечение, которое ему необходимо", - сказал Ломджария.
Она также обратилась к президенту Грузии Саломе Зурабишвили, администрация которой заинтересована в решении этого вопроса. Омбудсмен предостерегла власти от опасности нарушения Европейской конвенции по правам человека в отношении экс-президента.
"Саакашвили не оказывается надлежащая медицинская помощь, и его состояние ухудшается. Если государство не примет встречных шагов, это будет равносильно бесчеловечному обращению и налицо будет нарушение третьей статьи Конвенции (Европейская конвенция по правам человека - ред.)", - сказала Ломджария.
Выход из ситуации
По словам Ломджария, есть несколько различных вариантов решения вопроса. Среди них: отсрочка исполнения приговора по состоянию здоровья, передача Саакашвили другой стране, где он будет отбывать наказание, также остается вариант с помилованием.
"Есть много различных способов. Нельзя сказать, что правового решения нет. Государство может использовать любые средства и предпринимать шаги в этом направлении. Во время голодовки Михаила Саакашвили был сформирован консилиум, и государство может использовать ту же группу, также возможно добавить врачей", - сказала Ломджария.
Она также отметила, что информация, которую она получила от врачей о состоянии здоровья Саакашвили, действительно тревожна и критически тяжела.
Лидер "Единого национального движения" Ника Мелия на днях обратился к президенту Грузии Саломе Зурабишвили с просьбой помиловать Саакашвили.
Саакашвили тайно вернулся в Грузию из Украины 29 сентября 2021 года, 1 октября его задержали в Тбилиси. Вернувшись на родину спустя восемь лет, Саакашвили побывал в Батуми и Кутаиси.
Помимо дела о незаконном пересечении границы, за которое Саакашвили грозит от трех до пяти лет, Тбилисский городской суд рассматривает еще два дела против него – о растрате государственных средств и о разгоне акции протеста 7 ноября 2007 года.