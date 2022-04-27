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COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 27 апреля

COVID-статистика Грузии: главное о коронавирусе на 27 апреля

Тбилиси вновь антилидер, а число случаев коронавируса за сутки вновь подросло 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T12:59+0400

2022-04-27T12:59+0400

2022-04-27T12:59+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинские медики из 290 новых случаев коронавируса, выявленных в стране за последние сутки, в Тбилиси зафиксировали 143 факта заражения, сообщается на правительственном сайте Stopcov.ge.Ковид-география остальных случаев по регионам выглядит следующим образом:В стране за последние сутки сделано 24 676 тестов на коронавирус, 22 687 – на антиген, 1 989 – ПЦР-тестов.С начала пандемии в стране зафиксировано 1 654 665 случаев инфицирования. За последние 24 часа в Грузии от коронавируса выздоровели 80 человек, с начала пандемии побороть инфекцию сумели 1 636 188 пациентов.За последние сутки из-за осложнений, вызванных коронавирусом скончались два пациента. С начала пандемии – 16 802.На данный момент в стране 1 649 активных случаев, из них 307 нуждаются в стационарном лечении. Состояние 73 пациентов тяжелое, 1 342 пациента проходят курс лечения дома.Показатель положительности, по данным на 26 апреля, составляет 1,18%, за две недели – 1,14%, за семь дней – 1,06%.Первый случай коронавируса в Грузии выявили 26 февраля 2020 года.

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грузия, новости, общество, коронавирус covid-19, здравоохранение в грузии