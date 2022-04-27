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Два человека погибли при пожаре в Тбилиси
Два человека погибли при пожаре в Тбилиси
По предварительным данным, погибшие - супруги 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T18:31+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Два человека погибли во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в тбилисском районе Вазисубани, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, дым из окна квартиры на 11 этаже заметили соседи, они и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тела двух человек. Сам пожар ликвидирован.По предварительной информации, погибли муж и жена, их детей в момент трагедии не было дома.Что стало причиной пожара и смерти двух человек - установит экспертиза.По факту возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение вещи по неосторожности путем поджога, повлекшее смерть человека или другие тяжкие последствия".
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происшествия, новости, грузия

Два человека погибли при пожаре в Тбилиси

18:31 27.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПожар на строительном рынке Элиава 7 февраля 2022 года
Пожар на строительном рынке Элиава 7 февраля 2022 года - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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По предварительным данным, погибшие - супруги
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Два человека погибли во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в тбилисском районе Вазисубани, сообщает телеканал "Мтавари архи".
По данным телеканала, дым из окна квартиры на 11 этаже заметили соседи, они и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тела двух человек. Сам пожар ликвидирован.
По предварительной информации, погибли муж и жена, их детей в момент трагедии не было дома.
Что стало причиной пожара и смерти двух человек - установит экспертиза.
По факту возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение вещи по неосторожности путем поджога, повлекшее смерть человека или другие тяжкие последствия".
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