https://sputnik-georgia.ru/20220427/dva-cheloveka-pogibli-pri-pozhare-v-tbilisi-266270270.html

Два человека погибли при пожаре в Тбилиси

Два человека погибли при пожаре в Тбилиси

По предварительным данным, погибшие - супруги 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T18:31+0400

2022-04-27T18:31+0400

2022-04-27T18:31+0400

происшествия

новости

грузия

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Два человека погибли во время пожара в одной из квартир многоэтажного дома в тбилисском районе Вазисубани, сообщает телеканал "Мтавари архи".По данным телеканала, дым из окна квартиры на 11 этаже заметили соседи, они и вызвали пожарных. Прибывшие на место спасатели обнаружили в квартире тела двух человек. Сам пожар ликвидирован.По предварительной информации, погибли муж и жена, их детей в момент трагедии не было дома.Что стало причиной пожара и смерти двух человек - установит экспертиза.По факту возбуждено уголовное дело по статье "уничтожение вещи по неосторожности путем поджога, повлекшее смерть человека или другие тяжкие последствия".

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

происшествия, новости, грузия