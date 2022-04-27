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Грузинским перевозчикам станет легче работать в Турции
Грузинским перевозчикам станет легче работать в Турции
Грузия и Турция обсудили важные вопросы, касающиеся работы перевочиков 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T16:45+0400
2022-04-27T16:45+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Турция выделит дополнительные разрешения на перевозку грузов для грузинских грузоперевозчиков, заявил глава Агентства сухопутного транспорта Леван Гамкрелидзе по итогам заседания комиссии экспертов транспортной сферы Грузии и Турции.Согласно межправительственному соглашению, разрешения на перевозку грузов необходимы грузоперевозчикам при перевозке грузов на территории стран или транзите. При этом на число перевозок действуют заранее обговоренные квоты.Кроме того, в рамках комиссии были рассмотрены обстоятельства, препятствующие грузоперевозкам в последнее время, и планы по их разрешению.Также комиссия рассмотрела вопросы действия межправительственного соглашения между Грузией и Турцией об автомобильных перевозках и существующие регуляции.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. Что касается первых трех месяцев с начала 2022 года, страны наторговали на сумму 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.
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грузия, турция, новости, экономика
Грузинским перевозчикам станет легче работать в Турции
16:45 27.04.2022 (обновлено: 18:08 27.04.2022)
Грузия и Турция обсудили важные вопросы, касающиеся работы перевочиков
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Турция выделит дополнительные разрешения на перевозку грузов для грузинских грузоперевозчиков, заявил глава Агентства сухопутного транспорта Леван Гамкрелидзе по итогам заседания комиссии экспертов транспортной сферы Грузии и Турции.
Согласно межправительственному соглашению, разрешения на перевозку грузов необходимы грузоперевозчикам при перевозке грузов на территории стран или транзите. При этом на число перевозок действуют заранее обговоренные квоты.
"На встрече мы рассмотрели важный вопрос для наших перевозчиков об оптимизации квот на автомобильные перевозки и было достигнуто соглашение о выделении в ближайшее время Турцией дополнительных разрешений для грузинских перевозчиков", - сказал Гамкрелидзе.
Кроме того, в рамках комиссии были рассмотрены обстоятельства, препятствующие грузоперевозкам в последнее время, и планы по их разрешению.
Также комиссия рассмотрела вопросы действия межправительственного соглашения между Грузией и Турцией об автомобильных перевозках и существующие регуляции.
Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. Что касается первых трех месяцев с начала 2022 года, страны наторговали на сумму 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.