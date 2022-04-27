https://sputnik-georgia.ru/20220427/gruzinskim-perevozchikam-stanet-legche-perevozit-gruzy-v-turtsii-266266455.html

Грузинским перевозчикам станет легче работать в Турции

Грузинским перевозчикам станет легче работать в Турции

Грузия и Турция обсудили важные вопросы, касающиеся работы перевочиков 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T16:45+0400

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Турция выделит дополнительные разрешения на перевозку грузов для грузинских грузоперевозчиков, заявил глава Агентства сухопутного транспорта Леван Гамкрелидзе по итогам заседания комиссии экспертов транспортной сферы Грузии и Турции.Согласно межправительственному соглашению, разрешения на перевозку грузов необходимы грузоперевозчикам при перевозке грузов на территории стран или транзите. При этом на число перевозок действуют заранее обговоренные квоты.Кроме того, в рамках комиссии были рассмотрены обстоятельства, препятствующие грузоперевозкам в последнее время, и планы по их разрешению.Также комиссия рассмотрела вопросы действия межправительственного соглашения между Грузией и Турцией об автомобильных перевозках и существующие регуляции.Турция занимает первое место среди крупных торговых партнеров Грузии. Товарооборот между странами в 2021 года составил примерно 2,1 миллиарда долларов, что составляет 15% от общего торгового оборота Грузии. Что касается первых трех месяцев с начала 2022 года, страны наторговали на сумму 562,4 миллиона долларов, что составляет 14,6% от общего торгового оборота Грузии.

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грузия, турция, новости, экономика