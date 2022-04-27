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Грузинского моряка задержали в Тунисе за умышленное затопление судна
Грузинского моряка задержали в Тунисе за умышленное затопление судна
Грузинский моряк обвиняется в мошенничестве 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T21:08+0400
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинский моряк вместе с моряками из Турции и Азербайджана задержан в Тунисе за умышленное затопление судна с целью получения денег за страховку, сообщает телеканал "Рустави 2".В частности, моряки заявили, что причиной затопления стал груз в тысячу тонн нефти, которую судно везло из Экваториальной Гвинеи на Мальту. Однако экспертиза показала, что никакого груза на корабле не было.Экипаж также не смог предъявить никаких документов, подтверждающих перевозку груза.После изучения всех материалов дела суд принял решение арестовать всех членов экипажа.
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Грузинского моряка задержали в Тунисе за умышленное затопление судна

21:08 27.04.2022 (обновлено: 22:19 27.04.2022)
© photo: Sputnik / SvetГрузовые суда в Херсонском морском торговом порту
Грузовые суда в Херсонском морском торговом порту - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2022
© photo: Sputnik / Svet
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Грузинский моряк обвиняется в мошенничестве
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Грузинский моряк вместе с моряками из Турции и Азербайджана задержан в Тунисе за умышленное затопление судна с целью получения денег за страховку, сообщает телеканал "Рустави 2".
В частности, моряки заявили, что причиной затопления стал груз в тысячу тонн нефти, которую судно везло из Экваториальной Гвинеи на Мальту. Однако экспертиза показала, что никакого груза на корабле не было.
Экипаж также не смог предъявить никаких документов, подтверждающих перевозку груза.
После изучения всех материалов дела суд принял решение арестовать всех членов экипажа.
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