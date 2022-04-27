https://sputnik-georgia.ru/20220427/indiyskiy-yogin-mistik-i-myslitel-sadkhguru-posetil-tbilisi---video-266274827.html

Индийский йогин, мистик и мыслитель Садхгуру посетил Тбилиси - видео

Индийский йогин, мистик и мыслитель Садхгуру посетил Тбилиси - видео

Известный индийский йогин, мыслитель и мистик Садхгуру посетил Тбилиси и рассказал о своих идеях спасения экологии Земли. Подробнее - смотрите в видео Sputnik... 27.04.2022, Sputnik Грузия

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Садхгуру – основатель глобального движения "Спасение почвы" (Save Soil), которое распространилось по всему миру и заключается в объединении людей перед лицом масштабных экологических вызовов.В рамках 100-дневного международного турне, на 37-й день, индийский мыслитель приехал в Тбилиси, чтобы встретиться с грузинскими слушателями. Лекция Садхгуру состоялась в Тбилисском дворце спорта, ее посетили несколько тысяч человек.ПОДПИСЫВАЙТЕСЬ НА КАНАЛ ВИДЕОНОВОСТЕЙ SPUTNIK ГРУЗИЯ!

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