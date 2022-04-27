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"Какую тайну хранит Тбилиси": Минкульт проводит показы документальных фильмов
"Какую тайну хранит Тбилиси": Минкульт проводит показы документальных фильмов
Картины сняты в рамках конкурса на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников 27.04.2022, Sputnik Грузия
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ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии проводит показы документальных и научно-популярных фильмов, снятых в 2021 году при поддержке ведомства.Показы фильмов проходят в аудитории Национального музея Грузии до 6 мая. Уже прошел показ первого фильма – "Какую тайну хранит Тбилиси" режиссера Куцны Амиреджиби, на котором присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, а также руководство Национального музея и другие гости.Фильм посвящен памяти известного археолога Ростома Абрамишвили и отражает начатые им и продолженные Михаилом Абрамишвили научно-археологические раскопки на территории современного Тбилиси. С именем Абрамишвили связано и создание Тбилисского археологического музея-хранилища.В объявленном министерством культуры конкурсе под названием "Продвижение документального/научно-популярного кино" победили пять проектов.Это ленты "Какие тайны хранит Тбилиси", режиссер – Куцна Амиреджиби; "Никто и голубое небо", режиссер и сценарист – Магда Гвелесиани (дебютная работа); "Мушкетер Тбилиси", режиссер и сценарист – Георгий Чумбуридзе; "Примеры Грузии", режиссер и сценарист – Леван Ломашвили и "Приключения Ансо Джвари", режиссер и сценарист – Тамар Махарадзе.Конкурс был направлен на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников/частных студий.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тея цулукиани, культура, тбилиси, грузия, новости

"Какую тайну хранит Тбилиси": Минкульт проводит показы документальных фильмов

13:41 27.04.2022 (обновлено: 14:01 27.04.2022)
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaПоказ фильма "Какую тайну хранит Тбилиси"
Показ фильма Какую тайну хранит Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2022
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
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Картины сняты в рамках конкурса на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников
ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии проводит показы документальных и научно-популярных фильмов, снятых в 2021 году при поддержке ведомства.
Показы фильмов проходят в аудитории Национального музея Грузии до 6 мая. Уже прошел показ первого фильма – "Какую тайну хранит Тбилиси" режиссера Куцны Амиреджиби, на котором присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, а также руководство Национального музея и другие гости.
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of GeorgiaМинистр культуры Тея Цулукиани на показе фильма "Какую тайну хранит Тбилиси"
Министр культуры Тея Цулукиани на показе фильма Какую тайну хранит Тбилиси - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2022
Министр культуры Тея Цулукиани на показе фильма "Какую тайну хранит Тбилиси"
© Courtesy of Ministry of Culture, Sport and Youth of Georgia
Фильм посвящен памяти известного археолога Ростома Абрамишвили и отражает начатые им и продолженные Михаилом Абрамишвили научно-археологические раскопки на территории современного Тбилиси.
С именем Абрамишвили связано и создание Тбилисского археологического музея-хранилища.
В объявленном министерством культуры конкурсе под названием "Продвижение документального/научно-популярного кино" победили пять проектов.
Это ленты "Какие тайны хранит Тбилиси", режиссер – Куцна Амиреджиби; "Никто и голубое небо", режиссер и сценарист – Магда Гвелесиани (дебютная работа); "Мушкетер Тбилиси", режиссер и сценарист – Георгий Чумбуридзе; "Примеры Грузии", режиссер и сценарист – Леван Ломашвили и "Приключения Ансо Джвари", режиссер и сценарист – Тамар Махарадзе.
Конкурс был направлен на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников/частных студий.
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