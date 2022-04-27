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"Какую тайну хранит Тбилиси": Минкульт проводит показы документальных фильмов
"Какую тайну хранит Тбилиси": Минкульт проводит показы документальных фильмов
Картины сняты в рамках конкурса на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T13:41+0400
2022-04-27T13:41+0400
2022-04-27T14:01+0400
министерство культуры, спорта и молодежи грузии
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ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии проводит показы документальных и научно-популярных фильмов, снятых в 2021 году при поддержке ведомства.Показы фильмов проходят в аудитории Национального музея Грузии до 6 мая. Уже прошел показ первого фильма – "Какую тайну хранит Тбилиси" режиссера Куцны Амиреджиби, на котором присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, а также руководство Национального музея и другие гости.Фильм посвящен памяти известного археолога Ростома Абрамишвили и отражает начатые им и продолженные Михаилом Абрамишвили научно-археологические раскопки на территории современного Тбилиси. С именем Абрамишвили связано и создание Тбилисского археологического музея-хранилища.В объявленном министерством культуры конкурсе под названием "Продвижение документального/научно-популярного кино" победили пять проектов.Это ленты "Какие тайны хранит Тбилиси", режиссер – Куцна Амиреджиби; "Никто и голубое небо", режиссер и сценарист – Магда Гвелесиани (дебютная работа); "Мушкетер Тбилиси", режиссер и сценарист – Георгий Чумбуридзе; "Примеры Грузии", режиссер и сценарист – Леван Ломашвили и "Приключения Ансо Джвари", режиссер и сценарист – Тамар Махарадзе.Конкурс был направлен на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников/частных студий.
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министерство культуры, спорта и молодежи грузии, тея цулукиани, культура, тбилиси, грузия, новости
"Какую тайну хранит Тбилиси": Минкульт проводит показы документальных фильмов
13:41 27.04.2022 (обновлено: 14:01 27.04.2022)
Картины сняты в рамках конкурса на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников
ТБИЛИСИ, 27 апр— Sputnik. Министерство культуры, спорта и молодежи Грузии проводит показы документальных и научно-популярных фильмов, снятых в 2021 году при поддержке ведомства.
Показы фильмов проходят в аудитории Национального музея Грузии до 6 мая. Уже прошел показ первого фильма – "Какую тайну хранит Тбилиси" режиссера Куцны Амиреджиби, на котором присутствовали министр культуры Тея Цулукиани, а также руководство Национального музея и другие гости.
Фильм посвящен памяти известного археолога Ростома Абрамишвили и отражает начатые им и продолженные Михаилом Абрамишвили научно-археологические раскопки на территории современного Тбилиси.
С именем Абрамишвили связано и создание Тбилисского археологического музея-хранилища.
В объявленном министерством культуры конкурсе под названием "Продвижение документального/научно-популярного кино" победили пять проектов.
Это ленты "Какие тайны хранит Тбилиси", режиссер – Куцна Амиреджиби; "Никто и голубое небо", режиссер и сценарист – Магда Гвелесиани (дебютная работа); "Мушкетер Тбилиси", режиссер и сценарист – Георгий Чумбуридзе; "Примеры Грузии", режиссер и сценарист – Леван Ломашвили и "Приключения Ансо Джвари", режиссер и сценарист – Тамар Махарадзе.
Конкурс был направлен на продвижение документального, научно-фантастического кино и поощрение свободных художников/частных студий.