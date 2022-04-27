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Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек
Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек
Во время драки было ранено четыре человека, один из них скончался. 27.04.2022, Sputnik Грузия
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происшествия
новости
убийство
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Противостояние в тбилисском районе Исани на территории жилого комплекса "Дирси" завершилась убийством, сообщает телеканал "Мтавари архи".Причина противостояния на данный момент неизвестна. По словам очевидцев, во время драки было ранено четыре человека, один из которых скончался.Всех раненных доставили в клиники, на месте продолжают работать сотрудники полиции и эксперты.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.
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Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек

20:21 27.04.2022 (обновлено: 22:02 27.04.2022)
© photo: Sputnik / Alexander ImedashviliПатрульная полиция на месте ДТП
Патрульная полиция на месте ДТП - Sputnik Грузия, 1920, 27.04.2022
© photo: Sputnik / Alexander Imedashvili
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Во время драки было ранено четыре человека, один из них скончался.
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Противостояние в тбилисском районе Исани на территории жилого комплекса "Дирси" завершилась убийством, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Причина противостояния на данный момент неизвестна. По словам очевидцев, во время драки было ранено четыре человека, один из которых скончался.
Всех раненных доставили в клиники, на месте продолжают работать сотрудники полиции и эксперты.
МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.
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