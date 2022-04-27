https://sputnik-georgia.ru/20220427/krovavaya-razborka-v-tbilisi-ubit-odin-chelovek-266274915.html

Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек

Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек

Во время драки было ранено четыре человека, один из них скончался. 27.04.2022, Sputnik Грузия

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грузия

происшествия

новости

убийство

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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Противостояние в тбилисском районе Исани на территории жилого комплекса "Дирси" завершилась убийством, сообщает телеканал "Мтавари архи".Причина противостояния на данный момент неизвестна. По словам очевидцев, во время драки было ранено четыре человека, один из которых скончался.Всех раненных доставили в клиники, на месте продолжают работать сотрудники полиции и эксперты.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

грузия, происшествия, новости, убийство