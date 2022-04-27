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Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек
Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек
Во время драки было ранено четыре человека, один из них скончался. 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T20:21+0400
2022-04-27T20:21+0400
2022-04-27T22:02+0400
грузия
происшествия
новости
убийство
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ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Противостояние в тбилисском районе Исани на территории жилого комплекса "Дирси" завершилась убийством, сообщает телеканал "Мтавари архи".Причина противостояния на данный момент неизвестна. По словам очевидцев, во время драки было ранено четыре человека, один из которых скончался.Всех раненных доставили в клиники, на месте продолжают работать сотрудники полиции и эксперты.МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.
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MIA „Rosiya Segodnya“
Sputnik Грузия
media@sputniknews.com
+74956456601
MIA „Rosiya Segodnya“
грузия, происшествия, новости, убийство
Кровавая разборка в Тбилиси: убит один человек
20:21 27.04.2022 (обновлено: 22:02 27.04.2022)
Во время драки было ранено четыре человека, один из них скончался.
ТБИЛИСИ, 27 апр — Sputnik. Противостояние в тбилисском районе Исани на территории жилого комплекса "Дирси" завершилась убийством, сообщает телеканал "Мтавари архи".
Причина противостояния на данный момент неизвестна. По словам очевидцев, во время драки было ранено четыре человека, один из которых скончался.
Всех раненных доставили в клиники, на месте продолжают работать сотрудники полиции и эксперты.
МВД Грузии пока не делало комментариев для СМИ.