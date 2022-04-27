https://sputnik-georgia.ru/20220427/lavrov-o-tom-nachnetsya-li-yadernaya-voyna-pochemu-riski-realny---video-266258228.html
Лавров о том, начнется ли ядерная война: почему риски реальны? - видео
Лавров о том, начнется ли ядерная война: почему риски реальны? - видео
Глава МИД России Сергей Лавров призвал не преуменьшать угрозу ядерной войны. Подробнее о том, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства ... 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T10:44+0400
2022-04-27T10:44+0400
2022-04-27T10:44+0400
видео
мультимедиа
сергей лавров
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По мнению министра иностранных дел России, риски конфликта с применением ядерного оружия реальны – есть многие, кто готов искусственно раздувать эту тему. Полное заявление Сергея Лаврова смотрите в видео.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, видео
Лавров о том, начнется ли ядерная война: почему риски реальны? - видео
Глава МИД России Сергей Лавров призвал не преуменьшать угрозу ядерной войны. Подробнее о том, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства - смотрите в видео.
По мнению министра иностранных дел России, риски конфликта с применением ядерного оружия реальны – есть многие, кто готов искусственно раздувать эту тему. Полное заявление Сергея Лаврова смотрите в видео.