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Лавров: Запад толкает Украину продолжать боевые действия – видео
Лавров: Запад толкает Украину продолжать боевые действия – видео
Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее о том, что заявил глава российского... 27.04.2022, Sputnik Грузия
2022-04-27T09:41+0400
2022-04-27T09:41+0400
2022-04-27T09:51+0400
видео
мультимедиа
сергей лавров
россия
весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции
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Зачем западным странам подталкивание Украины к продолжению войны? Ведет ли НАТО прокси-войну против России? Заинтересованы ли Киев и Зеленский в мирном урегулировании или их заявления – всего лишь имитация переговоров с Москвой? Смотрите в видео, что заявил Сергей Лавров.
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видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции, видео
Лавров: Запад толкает Украину продолжать боевые действия – видео
09:41 27.04.2022 (обновлено: 09:51 27.04.2022)
Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее о том, что заявил глава российского внешнеполитического ведомства – смотрите в видео
Зачем западным странам подталкивание Украины к продолжению войны? Ведет ли НАТО прокси-войну против России? Заинтересованы ли Киев и Зеленский в мирном урегулировании или их заявления – всего лишь имитация переговоров с Москвой? Смотрите в видео, что заявил Сергей Лавров.