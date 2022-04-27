https://sputnik-georgia.ru/20220427/lavrov-zapad-tolkaet-ukrainu-prodolzhat-boevye-deystviya---video-266255801.html

Лавров: Запад толкает Украину продолжать боевые действия – видео

Лавров: Запад толкает Украину продолжать боевые действия – видео

Запад подталкивает Украину к продолжению боевых действий, заявил глава МИД России Сергей Лавров. Подробнее о том, что заявил глава российского... 27.04.2022, Sputnik Грузия

2022-04-27T09:41+0400

2022-04-27T09:41+0400

2022-04-27T09:51+0400

видео

мультимедиа

сергей лавров

россия

весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции

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Зачем западным странам подталкивание Украины к продолжению войны? Ведет ли НАТО прокси-войну против России? Заинтересованы ли Киев и Зеленский в мирном урегулировании или их заявления – всего лишь имитация переговоров с Москвой? Смотрите в видео, что заявил Сергей Лавров.

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2022

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

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Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

Sputnik Грузия media@sputniknews.com +74956456601 MIA „Rosiya Segodnya“ 252 60

видео, мультимедиа, сергей лавров, россия, весеннее обострение в рядах грузинской оппозиции, видео